Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Autor: ,
  10:27
Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví Sergej Bagin. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Podle zpráv na sociálních sítích byl zasažen závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik ve městě Votkinsk.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Obyvatelé Votkinsku, který se nachází zhruba 50 kilometrů severovýchodně od udmurtského hlavního města Iževska, zveřejnili na sociálních sítích fotografie a videa ukazující požár a škody. Podle těchto zpráv byl cílem útoku závod na výrobu raketových motorů.

Gubernátor Udmurtska Alexandr Brečalov předtím na telegramu uvedl, že jeden z objektů v republice napadly drony vypuštěné z Ukrajiny. Hovořil také o škodách a raněných. Místo útoku však neupřesnil.

Na iževském letišti byl kvůli leteckému poplachu dočasně přerušen provoz.

Největší útok, jaký ruská oblast zažila. Ukrajinci ponořili Brjansk do tmy

Podle ukrajinských médií byla při útoku použita řízená střela Flamingo, nikoli dron. Ani to však nebylo oficiálně potvrzeno. Komentátoři poukázali na to, že cíl byl vzdálený 1500 kilometrů od ukrajinských hranic a že jde o další důkaz toho, že Kyjev má schopnost ničivých odvetných úderů hluboko v Rusku.

Ukrajina se brání ruské agresi i vzdušnými údery, které často míří na zbrojovky a infrastrukturu významnou pro vedení války. V úterý uplynou čtyři roky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik (21. února 2026)
Výbuchy v oblasti vojenského cvičiště a strojírenského závodu JSC Votkinsk, který vyrábí rakety pro ruskou armádu. (8. února 2024)
Výbuchy v oblasti vojenského cvičiště a strojírenského závodu JSC Votkinsk, který vyrábí rakety pro ruskou armádu. (8. února 2024)
Lidé zachytili výbuch v oblasti ruského vojenského cvičiště
6 fotografií
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Česko si připomene výročí války na Ukrajině, v Praze vystoupí prezident Pavel

23.2. 2025 se lidé sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském...

Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomenou čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu!,...

21. února 2026  10:04

Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy...

21. února 2026  9:12

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli,...

21. února 2026  8:48

Zakázat dětem sociální sítě? Dobrý nápad, říká oceněný učitel z prvního stupně

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan uspěl v regionálním kole ankety Zlatý Ámos – stal se Ústeckým Ámosem a postoupil do celostátního semifinále. „Na začátku je vždy...

21. února 2026  8:16

Tvůrce varhan v Rychnově si vytvořil pomník, nešidilo se na dřevě ani kovu

Varhaník Jiří Fuks se stará o rychnovské zámecké varhany z první poloviny 19....

Naprostý unikát skrývá kostel Nejsvětější Trojice na kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Varhany od Georga Spanela jsou posledním exemplářem velkých chrámových nástrojů z první poloviny 19....

21. února 2026  7:05

Doba nejistoty kvůli energiím pro živnostníky skončila, letos se vyplatí fixovat

Premium
ilustrační snímek

Vývoj posledních let ukázal, že energie mohou během krátké doby dramaticky změnit finanční situaci firem. Dnes je však trh stabilnější, předvídatelnější a ceny jsou na úrovni, která podnikatelům...

21. února 2026

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Premium
ilustrační snímek

Ministerstvo životního prostředí řeší, jak daleko mohou obří větrné elektrárny stát od obydlí lidí. Mnozí se totiž bojí nekontrolovaného rozvoje větrníků a vlivu na jejich život.

21. února 2026

Zákaz uklízení i půlnoční knedlíčky. Oslavy čínského nového roku krok za krokem

Premium
Červené lampiony a davy. První den Nového roku se davy Číňanů valí do chrámů,...

Od naší spolupracovnice v Číně Jak Číňané slaví lunární nový rok: rodina musí být na svátky spolu, to je zákon. Vše má skrytou symboliku – třeba nudle na talíři značí dlouhověkost, ryba nadbytek. Rok koně je tady.

21. února 2026

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

21. února 2026

Bolestná historie Francie. Mluvící buben se po sto letech vrátil do Pobřeží slonoviny

Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová promlouvá k publiku během...

Francie v pátek oficiálně vrátila Pobřeží slonoviny takzvaný mluvící buben, který z této západoafrické země začátkem minulého století odvezli francouzští kolonialisté. Ceremoniálu v Paříži se...

20. února 2026  22:25

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po požáru bytu v Brně skončili tři lidé v nemocnici. Škoda je milion korun

Hasiči několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla...

Hasiči v pátek několik hodin zasahovali v Brně u požáru bytu v ulici Hlinky. Vznikla při něm škoda odhadem za milion korun, uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Záchranáři měli v péči tři lidi,...

20. února 2026  22:22

Tragická nehoda na Uherskohradišťsku. Řidič nepřežil čelní střet s náklaďákem

ilustrační snímek

Srážku osobního a nákladního auta na silnici I/50 u Bánova na Uherskohradišťsku v pátek odpoledne nepřežil řidič osobního vozu. Hlavní silniční tah na Slovensko byl kvůli nehodě víc než pět hodin...

20. února 2026  22:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.