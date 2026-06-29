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Benzinky hlídají stráže. Rusům tečou nervy, armáda vydělává na černém trhu

Jan Hron
  20:00
Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června...

Kolony na čerpací stanici v Čitě v Transbajkalském kraji v Rusku. (25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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Fronty na benzín v Rusku: hádky u pump, lidé čekají i hodiny
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Správa ruské Irkutské oblasti vyslala k čerpacím stanicím policisty a příslušníky Národní gardy, aby zde dohlíželi na dlouhé kolony a zamezili nabírání paliva nad rámec povolených pravidel. Opatření má za cíl zamezit i přeprodeji pohonných hmot. Ruská krize vytvořila černý trh s palivem, který funguje především na okupovaném Krymu. Uvádí se, že lidé si benzin kupují od armády.

Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev oznámil, že v regionu vyhlašuje stav zvýšené pohotovosti. Na čerpací stanice pošle policisty i příslušníky Národní gardy, aby zajistili dodržování veřejného pořádku ve frontách lidí toužících nakoupit si palivo.

Turisté mířící na Krym musejí využívat chatové skupiny, aby zjistili informace, kde se dá palivo nakoupit na černém trhu.

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