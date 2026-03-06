Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Autor:
  15:49aktualizováno  16:06
Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mu pomáhají zaměřovat americké síly na Blízkém východě. Uvádí to list The Washington Post s odkazem na své zdroje. Pomoc podle nich zahrnuje mimo jiné údaje o poloze amerických válečných lodí a letadel, což může zvyšovat přesnost íránských útoků proti americké vojenské infrastruktuře i personálu.
Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním...

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním městě Manámě poté, co byla zasažena íránskými raketami. (1. března 2026) | foto: AFP / 2026 Planet Labs PBC / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Kouř stoupající po íránském útoku v Kuvajtu (2. března 2026)
Letadlová loď USS Abraham Lincoln v rámci operace Epic Fury. (28. února 2026)
Kouř stoupající u americké ambasády po íránském útoku v Kuvajtu (2. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
54 fotografií

Moskva začala předávat Teheránu informace o cílech krátce po vypuknutí bojů, řekli deníku The Washington Post (WP) tři nejmenovní představitelé USA.

„Zdá se, že jde o poměrně komplexní úsilí,“ uvedl jeden ze zdrojů. Přesný rozsah ruské pomoci zatím není jasný, podle amerických činitelů však íránská armáda během necelého týdne bojů výrazně ztratila vlastní schopnost samostatně vyhledávat americké formace.

Strategický partner jen na papíře. Kreml nabízí Íránu slova útěchy, sám počítá zisky

Analytici upozorňují, že sdílení zpravodajských informací odpovídá způsobu, jakým Írán v posledních dnech útočí na americké cíle. Teherán se soustředí především na infrastrukturu velení a řízení, radarové systémy a dočasné objekty využívané americkou armádou. Jeden z útoků v Kuvajtu zasáhl zařízení, kde zahynulo šest amerických vojáků.

Írán v posledních dnech rovněž udeřil na stanoviště americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) na americkém velvyslanectví v Rijádu.

„Írán zasahuje velmi přesně radary včasného varování nebo radary za horizontem. Jdou po velení a řízení,“ řekla WP expertka Dara Massicotová.

Pahlaví s poradcem Adolfem řeší křížové tažení na Írán. Ruští komici mají další oběť

Írán má v oblasti satelitního průzkumu omezené možnosti. Disponuje jen několika vojenskými satelity a nemá vlastní satelitní konstelaci. Právě proto pro něj mohou být snímky z výrazně pokročilejších ruských kosmických systémů při vyhledávání cílů mimořádně cenné.

Analytička Nicole Grajewská z Harvard Kennedy School upozornila na vysokou míru „sofistikovanosti“ íránských odvetných úderů. Podle ní Teherán nejen pečlivě vybírá cíle, ale v některých případech dokáže také zahltit americkou a spojeneckou protivzdušnou obranu.

Zároveň poznamenala, že kvalita íránských útoků se zlepšila i ve srovnání s jejich dvanáctidenní válkou s Izraelem z loňského léta.

Írán vypálil tisíce jednorázových dronů a stovek raket na americká vojenská stanoviště v regionu. USA a Izrael, které válku v sobotu rozpoutaly bombardováním Íránu, v zemi zasáhly více než 2000 cílů.

Američané potřebují pomoc proti íránským dronům, prosí Kyjev. Ten chce Patrioty

Na otázku, zda má nějaké poselství o Rusku a Číně, které jsou mezi nejmocnějšími spojenci Íránu, americký ministr obrany Pete Hegseth odpověděl záporně a dodal, že tyto země v konfliktu „v podstatě nehrají žádnou roli“.

Prohlubující se spolupráce mezi Moskvou a Teheránem podle WP odráží širší geopolitické soupeření mezi Spojenými státy a Ruskem. Washington během války na Ukrajině poskytuje Kyjevu rozsáhlou zpravodajskou podporu, která pomáhá ukrajinské armádě přesněji zasahovat ruské cíle.

Útok proti Íránu

Lidé si prohlížejí nevybuchlou íránskou raketu, která dopadla na otevřené pole ve východní Sýrii. (4. března 2026)
Bombardování Teheránu (5. března 2026)
Následky izraelského útoku v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
251 fotografií

„Rusové si velmi dobře uvědomují, jakou pomoc poskytujeme Ukrajině,“ řekl jeden z představitelů obeznámených s ruskou podporou Íránu. „Myslím, že byli docela rádi, že mohou něco vrátit,“ dodal.

Írán, jehož nejvyšší vůdce Alího Chameního izraelsko-americké údery zabily na začátku konfliktu, by se mohl stát další zemí, která v posledních letech přišla o proruskou vládu. Podobný vývoj následoval po povstání v Sýrii na konci roku 2024, které svrhlo dlouholetého diktátora Bašára Asada, a po lednové operaci americké armády ve Venezule, při které vojáci USA zadrželi venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Vstoupit do diskuse (48 příspěvků)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Do NATO bychom vstoupili hned zítra, kdyby to šlo, prohlásil prezident Kypru

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés (26. února 2026)

Kyperský prezident Níkos Christodúlídés se ve čtvrtek nechal slyšet, že kdyby to podmínky dovolovaly, „hned zítra“ by svou zemi přivedl do Severoatlantické aliance. A to kvůli turbulentnímu dění na...

6. března 2026  16:17

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

6. března 2026  16:13

Rakušan znovu neuspěl při volbě místopředsedy Sněmovny. Nepolepším se, slibuje

Předseda STAN, exministr vnitra Vít Rakušan, před třetím pokusem, aby se stal...

Bývalý ministr vnitra, předseda STAN Vít Rakušan, ani potřetí neuspěl v tajné volbě místopředsedy Sněmovny. Byl přitom jediným kandidátem a podle politických dohod má pozice připadnout právě hnutí...

6. března 2026  13:33,  aktualizováno  16:12

Trump chce bezpodmínečnou kapitulaci. Chameneího bunkr zasypala stovka bomb

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na íránský Teherán. (6. března 2026)

Izraelská armáda zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Na bunkr dopadlo kolem stovky bomb. Íránské...

6. března 2026  15:32,  aktualizováno  16:09

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Cestující v rozhovoru s personálem na letišti Ngurah Rai na Bali (1. března...

Cestující, kteří se kvůli tisícům zrušených letů snaží dostat domů, čelí další tvrdé realitě – jejich cestovní pojištění často nepokryje náhradní lety ani prodloužené pobyty v hotelech. Uživatelé teď...

6. března 2026  16:08

Rusko pomáhá Íránu s údery proti USA, sděluje mu polohu lodí i letadel

Kouř stoupající z americké námořní základny Páté flotily v bahrajnském hlavním...

Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace, které mu pomáhají zaměřovat americké síly na Blízkém východě. Uvádí to list The Washington Post s odkazem na své zdroje. Pomoc podle nich zahrnuje mimo...

6. března 2026  15:49,  aktualizováno  16:06

Let z Ammánu hradil stát, tvrdí resort. Máme zaplatit 15 tisíc, namítají cestující

Na pražském letišti Václava Havla přistál repatriační let z egyptského Šarm Al...

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že čtvrteční let společnosti Smartwings z jordánského Ammánu do Prahy plně hradil stát. Lidé, kteří přiletěli ve čtvrtek, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že...

6. března 2026  16:02

Padly desetitisícové pokuty. Kontrola barů a diskoték odhalila velké nedostatky

Lidé truchlí u pietního místa u baru Le Constellation v Crans Montaně za oběti...

Po tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku hasiči v Česku kontrolují bezpečnost barů, klubů a diskoték. Noční podniky často vynechávají požární kontroly, chybí jim správné značení...

6. března 2026  15:41

Poslanci se přeli o přerozdělení miliard VZP, které má díky uprchlíkům z Ukrajiny

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Sněmovně

Poslanci jednali o návrhu na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven. VZP „vydělala“ na uprchlících před Putinovou válkou z...

6. března 2026,  aktualizováno  15:33

VIDEO: Řidiči riskantně předjížděli kamion na plné čáře, přistihl je policejní dron

Pět řidičů předjíždělo kamion přes plnou čáru, usvědčil je dron

Plná čára, nepřehledný úsek v kopci ani poměrně rušný provoz nezabránily pětici šoférů v nebezpečném manévru mezi Archlebovem a Strážovicemi na Hodonínsku. Rozhodli se předjíždět těžký nákladní...

6. března 2026  15:14

Prodej RD Jimramov - Benátky
Prodej RD Jimramov - Benátky

Nad Vápenicí, Jimramov - Benátky, okres Žďár nad Sázavou
3 690 000 Kč

Více z nabídky 103 397 nemovitostí

Nevydání Babiše koalici nezlomí. Širší imunita zpochybňuje justici, míní politolog

Premium
Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek nevydala k trestnímu stíhání předsedu vlády Andreje Babiše ani šéfa Sněmovny Tomia Okamuru. Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy...

6. března 2026  14:57

Speciály jsem zakázal, zlobí se Babiš na Vystrčila kvůli letu do Milána

Poslanecká sněmovna projednává žádost o vydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia...

Vládní politici kritizují předsedu Senátu Miloše Vystrčila z ODS, že podle zjištění iDNES.cz odletěl na paralympiádu do Itálie armádním speciálem v době, kdy tisíce Čechů uvázly na Blízkém východě....

6. března 2026  12:07,  aktualizováno  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.