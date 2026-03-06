Moskva začala předávat Teheránu informace o cílech krátce po vypuknutí bojů, řekli deníku The Washington Post (WP) tři nejmenovní představitelé USA.
„Zdá se, že jde o poměrně komplexní úsilí,“ uvedl jeden ze zdrojů. Přesný rozsah ruské pomoci zatím není jasný, podle amerických činitelů však íránská armáda během necelého týdne bojů výrazně ztratila vlastní schopnost samostatně vyhledávat americké formace.
Analytici upozorňují, že sdílení zpravodajských informací odpovídá způsobu, jakým Írán v posledních dnech útočí na americké cíle. Teherán se soustředí především na infrastrukturu velení a řízení, radarové systémy a dočasné objekty využívané americkou armádou. Jeden z útoků v Kuvajtu zasáhl zařízení, kde zahynulo šest amerických vojáků.
Írán v posledních dnech rovněž udeřil na stanoviště americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) na americkém velvyslanectví v Rijádu.
„Írán zasahuje velmi přesně radary včasného varování nebo radary za horizontem. Jdou po velení a řízení,“ řekla WP expertka Dara Massicotová.
Írán má v oblasti satelitního průzkumu omezené možnosti. Disponuje jen několika vojenskými satelity a nemá vlastní satelitní konstelaci. Právě proto pro něj mohou být snímky z výrazně pokročilejších ruských kosmických systémů při vyhledávání cílů mimořádně cenné.
Analytička Nicole Grajewská z Harvard Kennedy School upozornila na vysokou míru „sofistikovanosti“ íránských odvetných úderů. Podle ní Teherán nejen pečlivě vybírá cíle, ale v některých případech dokáže také zahltit americkou a spojeneckou protivzdušnou obranu.
Zároveň poznamenala, že kvalita íránských útoků se zlepšila i ve srovnání s jejich dvanáctidenní válkou s Izraelem z loňského léta.
Írán vypálil tisíce jednorázových dronů a stovek raket na americká vojenská stanoviště v regionu. USA a Izrael, které válku v sobotu rozpoutaly bombardováním Íránu, v zemi zasáhly více než 2000 cílů.
Na otázku, zda má nějaké poselství o Rusku a Číně, které jsou mezi nejmocnějšími spojenci Íránu, americký ministr obrany Pete Hegseth odpověděl záporně a dodal, že tyto země v konfliktu „v podstatě nehrají žádnou roli“.
Prohlubující se spolupráce mezi Moskvou a Teheránem podle WP odráží širší geopolitické soupeření mezi Spojenými státy a Ruskem. Washington během války na Ukrajině poskytuje Kyjevu rozsáhlou zpravodajskou podporu, která pomáhá ukrajinské armádě přesněji zasahovat ruské cíle.
Útok proti Íránu
„Rusové si velmi dobře uvědomují, jakou pomoc poskytujeme Ukrajině,“ řekl jeden z představitelů obeznámených s ruskou podporou Íránu. „Myslím, že byli docela rádi, že mohou něco vrátit,“ dodal.
Írán, jehož nejvyšší vůdce Alího Chameního izraelsko-americké údery zabily na začátku konfliktu, by se mohl stát další zemí, která v posledních letech přišla o proruskou vládu. Podobný vývoj následoval po povstání v Sýrii na konci roku 2024, které svrhlo dlouholetého diktátora Bašára Asada, a po lednové operaci americké armády ve Venezule, při které vojáci USA zadrželi venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.