V Rusku sílí odpor vojáků k návratu do boje, může to zhatit plány na Donbase

Řada ruských vojáků, kteří se vrátili do vlasti po týdnech bojů na Ukrajině, se navzdory rozkazům odmítá vrátit zpět do válečné vřavy. Tvrdí to ruští lidskoprávní aktivisté, kteří těmto vojákům pomáhají poté, co kvůli svému rozhodnutí čelí nátlaku, trestnímu stíhaní či vyhazovu. „Čím více se do Ruska vrátí zinkových rakví, tím bude tento postoj častější,“ říká jeden z nich.