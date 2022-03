Deputinizace chutného oběda. Svět kvůli válce přejmenoval jídlo, bar i ulice

Québecký dietní hřích vymysleli v restauraci Le Roy Jucep. Tvoří jej hranolky s kousky sýra zalité omáčkou. Spolumajitel podniku Laurent Proulx tvrdí, že s názvem „poutine“ přišli už krátce po otevření v roce 1964. Časem oblíbený pokrm i se jménem převzaly další restaurace.

Nyní jídlo o svou značku přijde, alespoň v Le Roy Jucep. Ta totiž nechce mít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem společné ani toto jedno slovo, byť s ním vůbec nesouvisí.

Čte se totiž stejně a až příliš ho připomíná. Ve frankofonních oblastech se příjmení šéfa Kremlu standardně přepisuje jako Poutine. Dvě písmenka jej tak odlišují od často používané nadávky „putain“, jež v překladu znamená „děvka“, a přidala se mu do jména údajně z diplomatických důvodů.

Podle jiných teorií je přepis z azbuky do francouzštiny zkrátka jiný než do angličtiny a s vulgárním slůvkem to nemá co dělat. Ať tak nebo tak, v québecké restauraci teď budou svému chutnému obědu říkat jednoduše podle toho, z čeho se skládá. S dovětkem, že právě zde kdysi vznikl.

„Vím, co je válka a jak dopadá na nevinné civilisty,“ říká pro The New York Times veterán z Afghánistánu. „Chtěl jsem udělat toto malé gesto, abych Ukrajincům ukázal, že na ně myslíme,“ dodává Proulx. Není sám, vymazat cokoliv ruské z názvu už se rozhodli na mnoha místech po celém světě anebo o tom alespoň uvažují.

Ve Spojených státech tak například přestanou míchat koktejl „Ruský mezek“ a nahradí ho „Ukrajinským mezkem“ či „Mezkem OSN“. V Česku už se nebude zřejmě prodávat tradiční ruská zmrzlina a z některých obchodů s ruskými potravinami zmizelo toto geografické označení.

Dočasně, byť neoficiálně, se přejmenovala i pražská Ruská ulice. Nový název – v plném znění Ruská válečná lodi jdi do p*dele – odkazuje na statečnost ukrajinských obránců Hadího ostrova, kteří svůj dnes už legendární vzkaz adresovali okupantům poté, co je posádka lodi vyzvala ke složení zbraní.

V Jeruzalémě dlouhá léta funguje bar Putin, který si oblíbila tamní ruskojazyčná komunita. Když její jmenovec vpadl na Ukrajinu, majitelé podniku se rozhodli, že je načase změnit vývěsku.

„S okupantem nechceme mít nic společného. Odsuzujeme válku a podporujeme Ukrajinu i její lid,“ řekl spolumajitel Leonid Teterin izraelským médiím. V pondělí se pak nad vchodem baru objevilo nové jméno – Zelenskyj.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se nyní jmenují či brzo budou jmenovat i další místa. Třeba primátor španělského Madridu Jose Luis Martinez Almeida na Twitteru oznámil, že z úcty k prezidentovu „hrdinství a příkladu“ město podle něj pojmenuje kruhový objezd u ukrajinské ambasády.

Velvyslanectví obecně podobné nápady přitahují. Hlavně ta ruská. V Edinburghu tak řeší petici, která navrhuje, aby se ulice Melville, v níž sídlí ruský konzulát, nově jmenoval Zelenského ulice. Před ruskou ambasádou v americké metropoli se už nová cedule i objevila. Dočasně ji tam umístili aktivisté z Politického akčního výboru (PAC). Zda se místo přejmenuje i úředně, není zatím jasné.

Solidaritu s trpící Ukrajinou vyjádřili také v Litvě a Lotyšsku. Zatímco v litevské metropoli Vilniusu tak budou zaměstnanci ruské ambasády chodit do práce po ulici Ukrajinských hrdinů, v lotyšské Rize budou každý den vídat ceduli Nezávislé Ukrajiny. V albánské Tiraně pak jednu ze svých komunikací přejmenují na ulice Svobodné Ukrajiny.

Tlaku na to, aby zvážila změnu názvu ulice u ruské ambasády, nyní čelí i radnice v kanadské Ottawě nebo v Londýně. Tamní velvyslanectví se stejně jako diplomatické sbory několika dalších zemí nachází na luxusní adrese Kensington Palace Gardens. Mimochodem tam sídlí i ruský oligarcha Roman Abramovič.

„Británie musí ponížit Putina při každé možné příležitosti. Každý, kdo navštíví nebo bude psát na ambasádu, by si měl připomenout Putinovu vražednou a ničivou invazi na Ukrajinu,“ vysvětluje mluvčí liberálních demokratů Layla Moranová, proč její strana ke změně názvu vyzvala.

Jeruzalémská hospoda „Putin“ se nyní jmenuje podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského: