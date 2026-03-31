Rusko dusí internet, výpadky zasáhly i Moskvu. Kreml chce poplatky za VPN

„Telegram už ani není hlavní problém — je to jen část mnohem širší vlny výpadků. Moskva teď zažívá to samé co my v regionech. Někteří se dokonce škodolibě radují: ‚My jsme to museli snášet, a teď to musíte snášet také,‘“ řekl portálu Meduza úředník ze západního Ruska.
Výpadky souvisejí s bezpečnostními opatřeními i rostoucí snahou Kremlu dostat online komunikaci pod větší kontrolu. Úřady je oficiálně vysvětlují ochranou před dronovými a kybernetickými útoky, zároveň ale postupně omezují fungování zahraničních platforem a testují model internetu, který umožňuje přístup jen k vybraným, státem kontrolovaným službám.
Zvláštní pozornost přitom věnují právě Telegramu, jednomu z hlavních komunikačních nástrojů v zemi. Kritizují ho kvůli nedodržování zákonů a nedostatečné spolupráci s bezpečnostními složkami, zatímco odpůrci to vnímají jako snahu omezit svobodnou komunikaci. Podle některých zpráv chce režim Telegram úplně zablokovat už 1. dubna.
Dopady výpadků jsou nejviditelnější ve velkých městech, kde mobilní internet zajišťuje fungování platebních terminálů, taxislužeb i státní správy. Transakce se zastavují a logistika kolabuje. Podle deníku Kommersant přišly moskevské podniky na začátku března o pět miliard rublů (1,3 miliardy korun), přičemž nejvíce utrpěly malé a střední firmy.
Navzdory rozsahu problémů zůstává oficiální odezva opatrná. Provládní média se kritice vyhýbají a místo toho nabízejí rady, jak situaci zvládnout. Státní První kanál doporučil lidem nosit hotovost nebo vyhledávat podniky s Wi-Fi, další média zdůrazňují údajné přínosy, například „digitální detox“.
Nespokojenost veřejnosti se ukazuje také v průzkumech. Březnové šetření mezi dospívajícími ukázalo, že 83 procent z nich vnímá omezení negativně. „Odpor se netýká jen teenagerů, představuje většinový postoj ve společnosti,“ řekl Meduze zdroj z Kremlu s odkazem na interní sondáž.
Politické dopady se už začínají rýsovat. Podpora vládnoucího Jednotného Ruska klesla od ledna o čtyři procentní body, zatímco důvěra Rusů v prezidenta Vladimira Putina se koncem března snížila téměř o dvě procenta na 75 procent – nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajině. Na pokles má ale vliv více faktorů, mimo jiné ekonomické potíže, růst cen bydlení a potravin nebo únava z nekončící války.
Vláda brojí také proti VPN
Zdroje blízké Kremlu líčí nespokojenost veřejnosti s omezeními jako „závažnou“ a „rozsáhlou“, zároveň ale pochybují, že by vedla k masovým protestům. Vedení země navíc nemusí mít míru hněvu plně pod kontrolou — řada institucí má přístup k neomezenému internetu přes interní systémy, takže lidé na rozhodujících pozicích výpadky osobně nepociťují.
Současně se rychle šíří obcházení omezení. Úředníci Meduze potvrdili, že ke správě svých účtů na Telegramu běžně používají služby vzdáleného připojení (VPN), které umožňují přístup k zahraničním platformám a zakázanému obsahu. To samé činí i ruští propagandisté.
Poptávka po VPN nyní prudce vzrostla — aplikace pro obcházení blokací tvoří osm z deseti nejstahovanějších aplikací v ruském App Store a šest příček v Google Play.
Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev v reakci na situaci o víkendu požádal operátory, aby zavedli poplatky za používání VPN.
Podle zdroje magazínu Forbes z telekomunikační branže mají operátoři zavést poplatek za využívání více než 15 gigabajtů mezinárodního provozu měsíčně v mobilní komunikaci, a to ještě před 1. květnem.
U ruských operátorů nejtypičtější balíček služeb zahrnuje pět gigabajtů dat měsíčně, takže 15 GB představuje poměrně vysoký limit.
Hlavní ruské digitální platformy budou muset podle Kommersantu omezovat uživatele s VPN, anebo je úřady vyškrtnou z „bílých seznamů“ webů, které zatím fungují i při odpojení mobilního internetu. Omezení by se mohla dotknout internetových obchodů, služeb vyhledávače Yandex, sociálních sítí a dalších.
O úplném zákazu VPN se podle poslance Antona Gorelkina neuvažuje, protože VPN aktivně využívají podniky pro ochranu dat a zákaz by tak brzdil rozvoj digitální ekonomiky.