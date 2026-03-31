Rusko dusí internet, výpadky zasáhly i Moskvu. Kreml chce poplatky za VPN

Autor:
  20:42
Výpadky mobilního internetu, které se z ruských regionů šíří až do Moskvy, vyvolávají rostoucí nespokojenost veřejnosti a staví Kreml před nový politický problém. Úřady ve snaze kontrolovat digitální komunikaci narušují každodenní život Rusů, způsobují miliardové ztráty podnikům a podkopávají podporu vedení země.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

Ruští policisté stojí na místě plánovaného protestu proti blokování Telegramu....
Aplikace Max nahradí v Rusku WhatsApp.
ilustrační snímek
ilustrační snímek
11 fotografií

„Telegram už ani není hlavní problém — je to jen část mnohem širší vlny výpadků. Moskva teď zažívá to samé co my v regionech. Někteří se dokonce škodolibě radují: ‚My jsme to museli snášet, a teď to musíte snášet také,‘“ řekl portálu Meduza úředník ze západního Ruska.

Výpadky souvisejí s bezpečnostními opatřeními i rostoucí snahou Kremlu dostat online komunikaci pod větší kontrolu. Úřady je oficiálně vysvětlují ochranou před dronovými a kybernetickými útoky, zároveň ale postupně omezují fungování zahraničních platforem a testují model internetu, který umožňuje přístup jen k vybraným, státem kontrolovaným službám.

Zvláštní pozornost přitom věnují právě Telegramu, jednomu z hlavních komunikačních nástrojů v zemi. Kritizují ho kvůli nedodržování zákonů a nedostatečné spolupráci s bezpečnostními složkami, zatímco odpůrci to vnímají jako snahu omezit svobodnou komunikaci. Podle některých zpráv chce režim Telegram úplně zablokovat už 1. dubna.

Kreml staví digitální gulag. V mobilech bude Max, tajemná aplikace na všechno

Dopady výpadků jsou nejviditelnější ve velkých městech, kde mobilní internet zajišťuje fungování platebních terminálů, taxislužeb i státní správy. Transakce se zastavují a logistika kolabuje. Podle deníku Kommersant přišly moskevské podniky na začátku března o pět miliard rublů (1,3 miliardy korun), přičemž nejvíce utrpěly malé a střední firmy.

Navzdory rozsahu problémů zůstává oficiální odezva opatrná. Provládní média se kritice vyhýbají a místo toho nabízejí rady, jak situaci zvládnout. Státní První kanál doporučil lidem nosit hotovost nebo vyhledávat podniky s Wi-Fi, další média zdůrazňují údajné přínosy, například „digitální detox“.

Rusové si stěžují na vypnutý internet. V Petrohradu vidí jen schválené weby

Nespokojenost veřejnosti se ukazuje také v průzkumech. Březnové šetření mezi dospívajícími ukázalo, že 83 procent z nich vnímá omezení negativně. „Odpor se netýká jen teenagerů, představuje většinový postoj ve společnosti,“ řekl Meduze zdroj z Kremlu s odkazem na interní sondáž.

Politické dopady se už začínají rýsovat. Podpora vládnoucího Jednotného Ruska klesla od ledna o čtyři procentní body, zatímco důvěra Rusů v prezidenta Vladimira Putina se koncem března snížila téměř o dvě procenta na 75 procent – nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajině. Na pokles má ale vliv více faktorů, mimo jiné ekonomické potíže, růst cen bydlení a potravin nebo únava z nekončící války.

Vláda brojí také proti VPN

Zdroje blízké Kremlu líčí nespokojenost veřejnosti s omezeními jako „závažnou“ a „rozsáhlou“, zároveň ale pochybují, že by vedla k masovým protestům. Vedení země navíc nemusí mít míru hněvu plně pod kontrolou — řada institucí má přístup k neomezenému internetu přes interní systémy, takže lidé na rozhodujících pozicích výpadky osobně nepociťují.

Současně se rychle šíří obcházení omezení. Úředníci Meduze potvrdili, že ke správě svých účtů na Telegramu běžně používají služby vzdáleného připojení (VPN), které umožňují přístup k zahraničním platformám a zakázanému obsahu. To samé činí i ruští propagandisté.

V Rusku zakázali protesty proti vypínání internetu, v Moskvě organizátory zatkli

Poptávka po VPN nyní prudce vzrostla — aplikace pro obcházení blokací tvoří osm z deseti nejstahovanějších aplikací v ruském App Store a šest příček v Google Play.

Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev v reakci na situaci o víkendu požádal operátory, aby zavedli poplatky za používání VPN.

Podle zdroje magazínu Forbes z telekomunikační branže mají operátoři zavést poplatek za využívání více než 15 gigabajtů mezinárodního provozu měsíčně v mobilní komunikaci, a to ještě před 1. květnem.

Rusko zablokovalo WhatsApp. Obyvatelům nabízí alternativu, která čelí kritice

U ruských operátorů nejtypičtější balíček služeb zahrnuje pět gigabajtů dat měsíčně, takže 15 GB představuje poměrně vysoký limit.

Hlavní ruské digitální platformy budou muset podle Kommersantu omezovat uživatele s VPN, anebo je úřady vyškrtnou z „bílých seznamů“ webů, které zatím fungují i při odpojení mobilního internetu. Omezení by se mohla dotknout internetových obchodů, služeb vyhledávače Yandex, sociálních sítí a dalších.

O úplném zákazu VPN se podle poslance Antona Gorelkina neuvažuje, protože VPN aktivně využívají podniky pro ochranu dat a zákaz by tak brzdil rozvoj digitální ekonomiky.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nejčtenější

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Rusko dusí internet, výpadky zasáhly i Moskvu. Kreml chce poplatky za VPN





31. března 2026  20:42

Vysoký komisař OSN vyzval Izrael ke zrušení trestu smrti pro Palestince

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v Káhiře (8. listopadu 2023)

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v úterý vyzval Izrael, aby zrušil zákon zavádějící trest smrti oběšením pro Palestince, které odsoudily izraelské vojenské soudy za smrtící útoky....

31. března 2026  20:31

Tajemství skrytá v zahradách. David Attenborough je představí v novém seriálu

Slavný britský přírodovědec David Attenborough při načítání knihy. (26. března...

Celosvětově uznávaný populární britský přírodovědec, který si již dekády získává svým nezaměnitelným populárně-naučným stylem publikum, chystá pro BBC nový televizní pořad. Seriál s názvem „Secret...

31. března 2026  20:24

Podmínka Ruska k ukončení války. Požaduje stažení Ukrajiny z Donbasu do dvou měsíců

Donbaské silnice chráněné sítí proti ruským FPV dronům (3. února 2026)

Jako podmínku k ukončení války proti Ukrajině požaduje Rusko, aby se Kyjev do dvou měsíců stáhl z dosud neokupované části Donbasu na východě země. Uvedl to prezident Volodymyr Zelenskyj během...

31. března 2026  20:05

Nominujte zaměstnance. První ruský region nařídil firmám poslat lidi do války

Vojáci ruské průzkumné jednotky dostávají ocenění za svoji účast v bojích o...

Rjazaňská oblast jako první region v Rusku nařídila podnikům, kolik pracovníků mají poslat do války proti Ukrajině, uvedl v úterý server The Moscow Times s odvoláním na zveřejněné nařízení...

31. března 2026  19:54

Místy fronty, ne všichni jsou nadšení. Polsko „zamyká“ ceny paliv, Čechy to láká

Polská vláda zastropovala ceny pohonných hmot. Pravidelné cesty českých řidičů...

Pravidelné cesty českých řidičů za levným polským benzinem, jak je všichni obyvatelé příhraničních oblastí znali z doby nárůstu cen po ruském útoku na Ukrajinu, se zřejmě vrátí. Polská vláda rozhodla...

31. března 2026  19:49

Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó čelí skandálu po zveřejnění nahrávky hovoru se Sergejem Lavrovem. V něm slibuje pomoc s vyškrtnutím sestry ruského oligarchy ze sankčního seznamu EU. Případ...

31. března 2026  16:37,  aktualizováno  19:15

Vězněná íránská nositelka Nobelovy ceny je ve velmi špatném zdravotním stavu

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová (6. prosince 2024)

Íránská nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová je v extrémně špatném zdravotním stavu, ve vězení ji před několika dny asi postihl infarkt. Uvedla to v úterý agentura AP s odkazem na...

31. března 2026  19:10

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:16,  aktualizováno  19:07

Putin může ztratit Záliv. Íránský konflikt jako zástupná válka Ruska a Ukrajiny

Premium
Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Íránský konflikt se stále více mění v nepřímý střet Ruska a Ukrajiny. Obě země se ho snaží využít ve svůj prospěch. Kyjev si v Perském zálivu buduje nové partnerství a získává podporu pro svůj...

31. března 2026

Zánik pracovních míst, ale i nové oddělení pod Turkem. MŽP chystá změny

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Ministerstvo životního prostředí k začátku dubna zruší 53 míst, z toho 42 služebních a 11 pracovních. Učiní tak při nové systemizaci, která od 1. dubna nabývá účinnosti. Místo toho vzniká na úřadu...

31. března 2026  18:58

Mercedes přiláká do regionu další firmy a přinese rozvoj, předvídá hospodářská komora

Výroba obrněných vozidel v továrně v Mexico City

Příchod Mercedes-Benz Trucks do Chebu může být pro Karlovarský kraj klíčovým impulsem. Nový závod skupiny Daimler by měl zaměstnat zhruba 1000 lidí a podnítit další investice do infrastruktury i...

31. března 2026  18:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.