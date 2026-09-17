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Rusko chystá útoky na státy podporující Ukrajinu, varoval polský premiér Tusk

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  17:54aktualizováno  18:03
Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026)

Polský premiér Donald Tusk řeční v Sejmu (10. června 2026) | foto: CTK / imago stock&people / DAMIAN BURZYKOWSKI ČTK

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Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. V projevu v Sejmu to řekl polský premiér Donald Tusk. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.

Tusk v dolní komoře parlamentu mluvil o možných scénářích vývoje v nejbližší době. „Vlastností současné politiky se stala nepředvídatelnost,“ uvedl.

Poslance, ale i polskou veřejnost Tusk vyzval, aby v nadcházejících měsících byli psychicky připraveni na náročné zkoušky.

„Podle zpravodajských informací ruský plán zahrnuje i hybridní údery dronů a raket proti zemím podporujícím Ukrajinu, včetně Polska. Tyto možnosti se zmiňují již dlouho a dnes jsou informace velmi konzistentní a bohužel i přesvědčivé,“ uvedl Tusk.

Podle něj tyto údery mají být „náhodné povahy“. Cílem Moskvy má být oslabit motivaci zemí NATO k uplatnění článků Severoatlantické aliance týkajících se případné agrese proti kterémukoli členskému státu.

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„Stručně řečeno, existuje reálné riziko, že drony nebo jiné typy raket by mohly vlétnout na území jedné nebo více zemí na východním křídle, a dokonce způsobit škody, a oficiální verze bude taková, že se jedná o nehodu,“ dodal premiér.

Tusk též řekl, že podle tajných služeb Rusko není ochotné vážně jednat o příměří, aniž by Ukrajina kapitulovala.

Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Polsko od samého začátku sousední zemi jednoznačně podporuje a varuje před nebezpečím, jaké současné Rusko představuje.

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