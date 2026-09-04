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VIDEO: Snědl sladkosti a vymočil se na hrob. Rus v uniformě zneuctil hřbitov

Autor:
  10:15
Nepříjemné překvapení čekalo na ženu kdesi v Rusku, která přijela navštívit hrob svého bratra. Postarší muž v maskáčové čapce a bundě bezuzdně pojídal sladkosti, které pozůstalí nechali na hrobech. Po svačince se vymočil přímo na hrob.

„Jela jsem na hřbitov a koukám, že tu stojí starší muž blízko bratrova hrobu,“ popisuje žena ve videu.

Následuje záběr na muže, který pojídá ukradené sladkosti. Po opatrném rozhlížení muž odkládá batoh a vykoná potřebu přímo na jeden z hrobů.

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Pozůstalí v Rusku na hřbitovy často chodí s jídlem nebo pitím, které konzumují u hrobu nebožtíka, aby mrtvému byli blíž. Časté je také recitování poezie.

Po rituálu truchlící zanechají drobné občerstvení nebo nápoje na náhrobku nebo na lavičkách. Dotýkat se přineseného jídla a pití je zapovězeno, protože to přináší smůlu.

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