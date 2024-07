Záhada v Rusku. Mrtvých eviduje méně, ale masivně rozšiřuje hřbitovy

Ruské regiony v poslední době výrazně více investují do výstavby hřbitovů. Za dva roky války na Ukrajině na ně vydaly skoro třikrát víc peněz než ve dvou letech před ní. A to se tehdy země potýkala s pandemií covidu-19. Zjistil to portál The Moscow Times analýzou oficiálních údajů z portálu státních zakázek. Rusko přitom tvrdí, že počet úmrtí se meziročně snižuje...