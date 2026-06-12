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Rusko hoří, chceme, aby hořelo víc. Kyjev požádá o další miliardy na využití převahy

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  10:42
Ukrajina příští týden požádá své spojence o 20 miliard dolarů (417,9 miliardy korun), aby si mohla upevnit dočasnou převahu na bojišti ve válce s Ruskem. Portálu Politico to sdělil nejmenovaný ukrajinský bezpečnostní činitel.
Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026)

Ukrajinští vojáci pálí z raketometu BM-21 Grad u Kosťantynivky. (4. června 2026) | foto: Profimedia.cz

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„Všichni vidí, že Rusko hoří, a my chceme, aby hořelo ještě více, ale potřebujeme pro to finance,“ řekl tento činitel pod podmínkou zachování anonymity.

Zástupci Ukrajiny spojence o další finanční pomoc požádají příští týden na jednání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, známé také jako ramsteinský formát. Na těchto schůzkách spojenci organizují finanční a vojenskou pomoc pro Ukrajinu, která se pátým rokem brání ruské invazi.

O věci už mluvil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov a další ukrajinští vládní představitelé na různých setkáních se zástupci Norska, Švédska, Německa a Kanady. Nejmenovaný činitel řekl, že 20 miliard dolarů, o které Ukrajina požádá, může mít formu pomoci nebo půjčky.

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Ukrajinský obranný rozpočet pro letošek vychází na v přepočtu 85 miliard dolarů a 20 miliard by bylo nad jeho rámec. Ukrajina vydává na obranu okolo 40 procent HDP, což je nejvyšší podíl na světě.

Pokud by Ukrajina dodatečné peníze získala, použila by je na protivzdušnou obranu nebo na zvýšení příspěvků do programu vedeného NATO, jehož prostřednictvím spojenci nakupují zbraně pro Ukrajinu ve Spojených státech. Kyjev by chtěl také pořídit další drony, munici, vybavení pro elektronický boj, zbraně dlouhého dosahu i techniku přímo od ukrajinských zbrojovek.

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Ukrajina, která stále vylepšuje své zbrojní technologie, v posledních měsících podniká proti Rusku útoky v několika úrovních, píše Politico.

Kvůli dronům s krátkým dosahem se z území u fronty stala zóna smrti, nepilotované letouny středního dosahu útočí na ruskou logistickou a dopravní síť, což vede k prohlubujícímu se nedostatku pohonných hmot a problémům se zásobováním invazních sil. V hloubi ruského území ukrajinské dronové a raketové útoky směřují na ropné rafinerie, důležité továrny, přístavy a další strategická místa.

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Hlavní velitel ukrajinské armády Oleskand Syrskyj ve čtvrtek řekl, že Ukrajina ve válce dronů získala nad Ruskem převahu a ukrajinské drony od začátku roku vyřadily z boje o 12 500 ruských vojáků více, než kolik Rusko dokázalo ve stejné době zverbovat do svých ozbrojených sil.

V kategorii FPV dronů, tedy bezpilotních letounů, které operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery snímající v živém přenosu, dosáhla ukrajinská vojska převahy v poměru 1,5 ku jedné.

Politico uvádí, že Ukrajina chce této situace co nejvíce využívat, než se Moskvě znovu podaří obrátit poměr sil ve svůj prospěch. „Okno příležitosti se pomalu zavírá,“ varoval nejmenovaný činitel. „Rusko je rychlé a dokáže inovovat. A pokud jim zase dáme šanci se přizpůsobit, můžeme ztratit jedinou opravdovou šanci ukončit tuto válku skutečným vyjednáváním. Pokud Rusko vynalezne svoje útočné drony středního dosahu, bude to pro nás katastrofa,“ uvedl.

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