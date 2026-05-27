Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar na Telegramu uvedl, že dvě zraněné ženy převezli záchranáři do nemocnice, přičemž jedna z nich je ve vážném stavu.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev oznámil, že útoky střelami Storm Shadow poškodily několik budov včetně výškového obytného domu, kterému poničily okna a balkony. Způsobily také požár střechy budovy banky.
Ukrajina se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí konfliktu jsou vzdušné útoky obou stran, které popírají, že by záměrně útočily na civilisty. OSN ale potvrdila, že ve válce přišly o život tisíce civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí přitom eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
Ukrajina většinou při útocích nasazuje drony, střely s plochou dráhou letu Storm Shadow využívá jen příležitostně. Jejich útok na město Brjansk si letos v březnu podle ruských úřadů vyžádal sedm mrtvých a 42 zraněných. Kreml následně protestoval u velvyslanců Británie a Francie, odkud tyto rakety na Ukrajinu putují.