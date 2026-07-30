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Nejste můj prezident, vzkázal Putinovi mladý herec. Po pár hodinách to vzal zpět

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  11:04
Nejste můj prezident, vzkázal šestadvacetiletý ruský herec Alexej Jarmuščik šéfovi Kremlu Vladimiru Putinovi. Ve videu, které zhlédlo na milion lidí, pochyboval o popularitě ruského vládce i ruském nároku na poloostrov Krym. Už o pár hodin později si však svá slova rozmyslel. „Teď už miluji vládu,“ zdůrazňuje.

Mladý umělec zveřejnil své první video v úterý brzy ráno. A přímo se obrátil na vůdce vlasti. „Vladimire Vladimiroviči Putine, dobrý den. Jmenuji se Leša, jsem divadelní a filmový herec,“ říká úvodem a skromně dodává, že je „velmi talentovaný herec, což v mé profesi mnozí vědí“.

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„Nemůžu usnout a chtěl bych vám říct: Každý den, každou noc s vámi v duchu mluvím. Představuju si, jak natáčím videa, jak oslovuju lidi, jak dělám vlastně cokoliv. Jsou čtyři třicet ráno a já nevím, co mám dělat. Pomozte mi. Zachraňte mě. Všichni, kteří se dívají na toto video, chápou, o čem mluvím. Jestli jsem opravdu nějaká tvůrčí osobnost, jež celou tu dobu mlčela, tak teď promlouvám,“ pokračuje Jarmuščik.

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A Putinovi pošle jasný vzkaz: „Nechci, abyste byl mým prezidentem. Nikdy v životě. Je mi pětadvacet let (ve skutečnosti je mu o rok víc, pozn. red.). Neznám jediného člověka v mém věku, který by se vás nebál, který by chtěl, abyste byl mým prezidentem,“ opakuje.

„Rozpusťte celou vládu! Nechci se dívat na vaši televizi. Chci poslouchat své písničky. Nechci používat VK, chci používat Instagram, protože je lepší. Ano, jsem z generace Z. K volbám jsem chodil jen zřídka a politice jsem vůbec nevěnoval pozornost,“ přiznává Rus.

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„Ale když mi bylo čtrnáct, přišel jsem na hodinu angličtiny a učitel nám vyprávěl, že se kvůli Krymu pohádal se svým nejlepším kamarádem…Nemyslím si, že Krym patří Rusku. A není to žádné velké nebo odvážné prohlášení. Nikdo z mých vrstevníků si to nemyslí. Možná si to někteří lidé mysleli dřív, ale dnes…“ říká Rus, jenž kromě Putina a krátké éry Dmitrije Medveděva jiného prezidenta nezažil.

V popisku k videu také žádá „konec SVO“ neboli speciální vojenské operace, jak Kreml nazývá svou válku na Ukrajině, „hranice z roku 2000“, ale i odchod Putina ze svého života. Podle portálu Meduza také tvrdí, že všichni jeho známí buď Rusko opouštějí, jsou v šoku anebo o současném dění zkrátka nemluví.

„Nevím, kde jsou ti lidé, kteří vás mají rádi jako prezidenta a váží si vás. Vy nejste můj prezident. To je všechno, co jsem vám chtěl říct. Dobrou noc,“ loučí se. Už o pár hodin později však vydal nové video. Dozvěděl se totiž, kde všichni ti příznivci šéfa Kremlu jsou. Promluvil si se svou matkou a ta mu vysvětlila, že „ničemu nerozumí“ a že Putin „pro zemi udělal hodně“.

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Hned v dalším příspěvku se tak kromě šoku z obrovského počtu zhlédnutí videa vyznal i z nově objevené lásky k vůdci své země. Matka mu prý přečetla „komentáře lidí, které se jí líbily“. „Byl jsem ohromen, jak laskavě lidé píší. Konečně jsem potkal lidi, kteří zastávají opačný názor než já,“ říká nadšeně a vypráví, že má pocit, že „udělal něco správného“.

„Prostě tento národ zbožňuju, už mám rád i vládu, už i Vladimira Vladimiroviče tak nějak… chápete… respektuju, že opravdu existují lidé, kteří ho podporují. Jde prostě o to si popovídat. Prostě si popovídat. Jsem hrdý na to, že jsem se narodil v této zemi,“ dodal.

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V dalším videu natočeném v metru pak popsal, že lidé jeho výstup hodnotí jako „hloupý a pitomý“. „Samozřejmě, že je to hloupé a pitomé, vždyť jsem to natočil hned po probuzení, s rozcuchaným obličejem a bez přípravy textu. A co jste čekali? Hloupé a pitomé – to je život,“ prohlásil. Se svými příznivci nadšeně sdílel i fakt, že se o jeho slova zajímají novináři.

Před nimi pak svůj kritický noční příspěvek prezentoval jako „pokus vymanit se ze své informační bubliny, bubliny celé generace“. A přiznal, že se „samozřejmě“ obává následků svých činů. Doplnil ovšem, že ho ke vzkazu pro Putina dohnaly zvěsti, že se blíží mobilizace, kvůli které se „hranice uzavřou stejně jako na Ukrajině“ a on nebude moci odjet. „Pro mě, jako mladého člověka, je to jeden z nejsilnějších důvodů k obavám,“ prohlásil.

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