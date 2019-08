Jsme v pitomém kukuřičném poli, stěžovala si Ruska po nouzovém přistání

„Spadli jsme, s debilními Uralskými Aeroliniemi,“ komentovala situace Garkovenko. Video publikovala na sociální síti Instagram. „A teď jsme v nějakém pitomém kukuřičném poli, celí od bahna,“ dodala.



Блогер и танцовщица Алла "Летящая" Гарьковенко сняла видео сразу после жесткой посадки самолета А321 в #Жуковском , летевшего по маршруту "Москва - Симферополь". Ролик @alla_flying опубликовала в своем Instagram pic.twitter.com/ZmrY6BqZuN — РИА Новости Крым (@RiaCrimea) August 15, 2019

V jiném záběru jsou vidět ostatní cestující, jak tleskají personálu a děkují jim za záchranu života.

Uživatelé sociálních sítí začali krátce po publikaci videa na dívku útočit. Nazývali ji nevděčnou a hloupou.

Ani v pozdějším příspěvku se Ruska o pilotech nezmínila. Děkovala bohu, že ji zachránil.

Garkovenko se proti kritice ohradila. „Byla jsem nervózní. Jediné, co jsem chtěla, bylo přežít. V tom okamžiku jsem neviděla svět růžově, řekla jsem to tak, jak to bylo,“ vysvětlovala ruským médiím. Deník Daily Mail, který o videu informoval, se chystá zažalovat. Případné odškodné by prý dala pilotům či na charitu.

Letadlo Airbus A321 startovalo z letiště jihovýchodně od Moskvy, cílem bylo krymské město Simferopol. Asi kilometr od startovací dráhy musel stroj nouzově přistát, protože do motorů se dostali rackové. Pilotům se před přistáním podařilo motory zcela vypnout a s letounem přistát.

Na palubě bylo 226 cestujících a sedm členů posádky, všichni přežili. Podle posledních informací zranění utrpělo 74 lidí včetně 19 dětí. Pouze jeden člověk musel být převezen do nemocnice. Oba piloti dostali v pátek od ruského prezidenta Vladimira Putina vyznamenání Hrdina Ruska.