  13:14
Ruští obránci tradičních hodnot se pustili do útoku proti Halloweenu. Úředníci a aktivisté napříč zemí žádají učitele a podniky, aby od oslav svátku upustili. Halloween označují za satanský, neruský a škodlivý pro duševní zdraví dětí. Poslední říjnovou noc kostýmů a sladkostí líčí jako bitvu o duši národa.
Žena si pořizuje selfie s podzimními dekoracemi před muzeem v Moskvě. (9. října...

Žena si pořizuje selfie s podzimními dekoracemi před muzeem v Moskvě. (9. října 2025) | foto: Olesya KURPYAYEVA / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Mladí lidé v halloweenských kostýmech na ulici ve Vladivostoku. (31. října 2024)
Mladí lidé s děsivým make-upem si pořizují selfie v nákupním centru v centru...
Žena si pořizuje snímek s podzimními dekoracemi před muzeem v Moskvě. (9. října...
Muž pózuje v halloweenské masce v Moskvě. (31. října 2024)
„Rodiče nechtějí, aby se jejich děti převlékaly za čarodějnice, mrtvoly, kostry, upíry, duchy, zombie či monstra,“ uvedla Občanská komora v Burjatsku a vyzvala místní učitele, aby od oslav Halloweenu upustili. Svátek podle ní odvádí děti od výchovy v duchu národních tradic.

Podobně naštvaní jsou i strážci morálky v dalších ruských regionech. V Jekatěrinburgu do boje proti Halloweenu vyrazil lokální politik a veterán bojů na Ukrajině Alexej Maljonkin. „Jde o nežádoucí napodobování západních tradic,“ které způsobuje problémy duševního zdraví a porušuje sociální a etické normy,“ prohlásil podle portálu Vot Tak.

Čečensko pořádá hony na čarodějnice, ponižování věštců obhajuje islámem

Radní z Krasnojarsku Semjon Senderskij svátek označil za monstrózní. „Perverzní hra se smrtí a násilím, maskovaná jako zábava,“ uvedl.

„Rusko má svou vlastní kulturu a hodnoty, které neponechávají žádný prostor pro násilí. Takové obrazy podporují lhostejnost k bolesti druhých,“ prohlásil, zatímco Moskva vede už čtvrtým rokem brutální válku proti sousední Ukrajině, ve které opakovaně záměrně útočí na civilní cíle.

Zelenského bohyně smrti. Ruské televize ovládl okultismus, věští vítězství

Proti Halloweenu se vymezila také okupační správa Doněcku na Donbasu. Starosta Alexej Kulemzin vyzval místní podniky, aby nepořádali halloweenské akce, protože tento svátek je „cizí pravoslavné kultuře a neslučitelný s historickými a kulturními hodnotami Ruska“.

Režim prezidenta Vladimira Putina se staví do pozice ochránce „tradiční morálky“ a rodinných hodnot před tím, co prokremelští propagandisté i vládní politici popisují jako dekadenci a rozvrat přicházející ze Západu.

Satanismus? Záleží na policii a soudu

Podle některých ruských činitelů Halloween propaguje satanismus, který země oficiálně zakázala jako extremismus.

„Třesu se při představě, co by se mohlo stát, kdyby dítě uvidělo falešnou mrtvolu nebo číslo 666,“ uvedla v říjnu předsedkyně ruského Národního rodičovského výboru Irina Volyněcová. Ruský poslanec Vitalij Milonov zase Halloween označil za formu „sektářství“.

Děti s kočičí maskou, hrozba pro Rusko. Politici a popi dusí další projev satanismu

Podle portálu News.ru by ale těm, kteří se rozhodnou Halloween oslavit, neměl hrozit žádný právní postih.

„Svátek neodporuje morálním hodnotám ruské společnosti. Halloween nemá charakteristiky extremistické činnosti uvedené v příslušném federálním zákoně,“ uvedl právník Demjan Karjakin. Dodal, že halloweenské atributy podle něho neodpovídají myšlenkám satanismu.

Za propagandu extremismu předměty spojenými se satanismem hrozí v Rusku až patnáctidenní vězení nebo pokuta 2000 rublů. Neexistuje ale žádný oficiální seznam zakázaných symbolů a rozhodnutí v každém jednotlivém případě činí soud nebo policie.

Oslavy Halloweenu, které připadají na 31. října, vznikly v Irsku, odkud se rozšířily do Spojených států a následně do dalších zemí. Lidé ten den vzpomínají na své zesnulé příbuzné. V České republice se druhý listopadový den připomíná Památka zesnulých, lidově zvaná Dušičky.

