„Návrat ke gulagu“. Ruskou železniční magistrálu budou rozšiřovat vězni

„Byla podepsána dohoda o záměru použít odsouzence k práci a vytvořit stanoviště, které bude fungovat jako nápravné zařízení,“ citovala státní tisková agentura RIA Novosti mluvčího ruské Federální vězeňské služby (FSIN). Prvních 600 vězňů začne pracovat na železnici už v půlce června.

První úseky budoucí BAM byly vybudovány trestanci ve třicátých letech. Později šlo o jeden z nejambicióznějších a nejnákladnějších sovětských projektů. Trať se táhne se přes čtyři tisíce kilometrů z východní Sibiře až na Dálný východ.

Odhaduje se, že během stavby prvních částí za vlády diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina zemřelo v brutálních podmínkách a teplotách až kolem minus padesáti stupňů Celsia více než 40 tisíc vězňů gulagu. Odborníci se však domnívají, že číslo bude ještě vyšší.

Rozhodnutí využít při renovaci magistrály ruské vězně některým lidskoprávním aktivistům připomíná právě nelidské praktiky Sovětského svazu. „Pomalu, ale jistě se vracíme ke gulagu,“ řekl v youtubovém videu Vladimir Milov, spojenec uvězněného hlavního opozičního lídra Alexeje Navalného.

Oznámení přichází krátce poté, co ruská státní agentura RIA Novosti vydala článek, v němž obhajovala gulag jako „sociální výtah“ pro chudé Rusy. „Lidé dostali třikrát denně teplé jídlo, bydleli v teple a měli určitou lékařskou pomoc. Ve srovnání s tím, co měli předtím, vedli víceméně normální život. Bylo to pro ně sociálním výtahem,“ tvrdí článek.

Podezření, že Rusko znovu zavádí gulagy, představitelé ruské vězeňské služby odmítají. „Tohle nebude gulag,“ ujišťuje její šéf Alexander Kalašnikov. „Budou zde zcela nové, slušné podmínky.“ Vězni podle něj budou dostávat plat.

Vedoucí neziskové organizace Na obranu práv vězňů Lev Ponomarijov popsal nový pracovní plán jako „úplnou pitomost“. „Hlavní cíl je vydělat peníze,“ řekl Rádiu Svobodná Evropa.

V roce 2019 ruská vězeňská služba podepsala se soukromými společnostmi kontrakt v hodnotě 7 miliard rublů. Vězni šili uniformy pro státní zaměstnance, vyráběli suvenýry nebo pracovali v továrně na výrobu automobilových součástek.

Ruské právo umožňuje zaměstnat vězně výměnou za plat a obvykle příslib dřívějšího propuštění. Mnozí trestanci se o pracovní příležitosti zajímají. „Vězni, kteří nepracují, říkají, že (život za mřížemi) je hrozně prázdný, že nemají co dělat, vidí každý den ty samé tváře a sledují, jak čas ubývá bolestně pomalým tempem,“ vysvětluje socioložka Xenie Runovová, která se zaměřuje na ruský vězeňský systém.

Podle vězeňské služby může na ruských konstrukčních infrastrukturních projektech pracovat přibližně 188 000 z 482 000 vězňů. Kalašnikov je přesvědčen, že tím se pomůže i k jejich začlení do společnosti.

Na rozšíření magistrály o dalších 340 kilometrů pracovaly čtyři tisíce zahraničních pracovníků, kteří se ale kvůli pandemickým omezením museli vrátit do svých zemí, uvedl zástupce ředitele státního podniku Ruských železnic Andrej Makarov. Připouští, že se potýkají s „vážným nedostatkem pracovních sil“ a potřebují zaplnit 15 tisíc pracovních pozic. Se stavbou má kvůli chybějícím pracovníkům pomoci i armáda.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Rusové s nahrazením migrantů trestanci souhlasí. Pro se podle státní agentury VTSiOM vyjádřilo 71 procent respondentů.