Měj mě ráda, vyšila v gulagu dcerce. Výstava připomíná utrpení vězeňkyň

„Larisko, měj ráda svou maminku,“ stojí na ručně vyšívaném ubrousku, jenž v roce 1938 vyrobila pro svou dceru Zinajda Levinová v lágru na ruském Dálném východě. Když si pro Levinovou o rok dříve přišla sovětská tajná policie NKVD, byl to blesk z čistého nebe.

Třiatřicetiletá rodačka z Besarábie vystudovala pedagogiku v Kyjevě a podílela se na založení pionýrské organizace na Ukrajině. Stála u zrodu Divadla dělnické mládeže a byla jeho první ředitelkou. Se svým mužem, inženýrem Danilem Volkovem, přivedla na svět dceru Larisu.

Když diktátor Josif Stalin rozpoutal v roce 1937 Velký teror – masové zatýkání lidí po celém Sovětském svazu, jehož cílem bylo zlikvidovat údajné vnitřní i vnější nepřátele státu – ocitla se před soudem i Levinová. Za „protisovětskou agitaci“ dostala trest osm let v nápravném táboře, který si odpracovala na Kolymě za polárním kruhem.

Policie si došla také pro jejího manžela. Provinění: rodinný příslušník vlastizrádkyně. Trest: vyhnanství v Turkmenistánu.

Ačkoli Levinová vyšla po letech utrpení v roce 1946 na svobodu, sovětskému režimu se to zdálo být málo. Dostala proto další tři léta v pracovním táboře Poťma v Mordovinsku, následované vyhnanstvím v kazašských stepích. Po rehabilitaci se na konci 50. let odstěhovala do Kyjeva. V roce 1968 zemřela v Moskvě.

Nejen jejímu příběhu se věnuje výstava Nitky vzpomínek, kterou je možné do konce ledna navštívit v pražské Národní knihovně. Život v sovětských gulazích připomíná prostřednictvím fotografií rukodělných výrobků a předmětů spojených s šestadvaceti konkrétními ženami.

„Z lágrů nemáme skoro žádné jiné záznamy – minimum snímků, žádná videa. Existují pouze kresby a právě věci spojené s vězeňkyněmi,“ řekla iDNES.cz historička Irina Ostrovská z ruského sdružení Memorial, jež výstavu ve spolupráci s českou organizací Gulag.cz vytvořilo.

Nápadná podoba s Putinovým Ruskem

Těžká fyzická práce a ponižující táborový režim vyvolával v ženách touhu postavit se zoufalství nesvobody. Některé z nich našly úlevu v ručních pracích. Z nití z rozpadajících se dek, starých hadrů, odpadního textilního materiálu a rozervaného oblečení vyráběly panenky, sáčky na chleba, ubrousky nebo dětské oblečení, často s myšlenkou na své blízké.

„Vedoucí mi dovolila vzít si zbytek bavlnek, abych mohla vyšít košilku pro svého tříletého syna. Vyráběla jsem ji v přestávkách mezi prací. Matka mi napsala, že syn si ji za nic nechtěl svlékat,“ vylíčila Jadviga Verenská uvězněná v Akmolinském lágru v Kazachstánu. Korespondence mezi tábory a vnějším světem probíhala s mnohaměsíčními prodlevami.

„Příbuzní žen jsou hrdí, že si lidé mohou prohlédnout předměty po jejich babičkách a prababičkách. Jsou tím dojatí,“ řekla Ostrovská k výstavě v Klementinu. V současném Rusku, které v posledních letech bagatelizuje sovětské represe, by se uskutečnit nemohla.

„Těší mě, že Češi nejsou lhostejní k osudu lidí, kteří prošli gulagem,“ popsal potomek jedné z vězeňkyň, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Podobnost mezi stalinistickými represemi a putinovským režimem podle Ostrovské nelze přehlédnout. „Za SSSR vás odsoudili jako rodinného příslušníka zrádce nebo osobu pomáhající světové buržoazii, velmi to připomíná současné označení za zahraničního agenta. Také výše trestů se začíná podobat sovětským časům,“ podotkla.

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu předloni v únoru zostřilo represe vůči domácím kritikům a nezávislým médiím. Přijalo zákony, na jejichž základě lidi obviněné ze šíření „nepravdivých informací“ o ruské armádě nebo z její „diskreditace“ mohou soudy poslat na léta do vězení. Lidem hrozí tresty také za spolupráci se zahraničními organizacemi.

Podíl žen mezi vězni v sovětských pracovních táborech byl v roce 1941 třináct procent a do konce druhé světové války dosáhl třetiny. Sítí lágrů prošlo kolem dvou milionů žen různých národností, mezi nimi i řada odsouzených českého původu. Statisíce žen Stalinův režim popravil, další miliony vyrval z jejich domovů a deportoval na odlehlá místa.

Vedení lágrů při přidělování práce nehledělo na ženskou fyziognomii, vězeňkyně fáraly v dolech, kácely stromy a tahaly těžký materiál na stavbách. Pokud měly štěstí v neštěstí, dostaly práci v textilní výrobě, kde se šilo prádlo a oblečení pro sovětskou armádu a nemocnice. Pracovní den trval až 16 hodin, k jídlu byl obvykle chleba.

Jen v období Stalinovy vlády prošlo gulagem nejméně osm milionů lidí. Celkem tábory, které v Rusku vznikaly od roku 1919, prošlo dvacet milionů vězňů. Dva miliony z nich tento pobyt nepřežily, včetně 25 tisíc Čechoslováků.