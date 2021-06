Rusko zvyšuje kontrolu internetu. Googlu hrozí pokutou, zpomaluje Twitter

Podle Roskomnadzoru nebylo vedení technologické společnosti s to potvrdit, že databáze s údaji ruských uživatelů jsou skutečně lokalizovány na serverech na ruském území, za což jí hrozí správní pokuta od jednoho do šesti milionu rublů (od 294 000 do 1,8 milionu Kč). Roskomnadzor upřesnil, že čeká na odpověď o lokalizaci dat také od internetových firem Twitter a Facebook.



Google již dříve v Rusku dostal stejně jako mnoho jiných velkých technologických firem včetně Twitteru, TikToku, Facebooku a Telegramu pokutu za neodstranění obsahu, jehož šíření zakazují ruské zákony. Zatím musel v této věci zaplatit 9,5 milionu rublů (2,8 milionu Kč) a hrozí mu pokuta dalších 36 milionů rublů (10,6 milionu Kč).

Mimo to ruské soudy uložily technologickému gigantovi pokuty v celkové výši 9,2 milionů rublů (2,7 milionu Kč) kvůli tomu, že odmítá filtrovat výsledky při vyhledávání závadných materiálů.

Povinnost schraňovat data ruských uživatelů na ruském území stanovuje zákon schválený v roce 2015. Například sociální síť LinkedIn, která tomuto požadavku nevyhověla, byla v nejrozlehlejší zemi světa zablokována.

Ruské úřady se v poslední době pokoušejí zvýšit kontrolu nad internetovým prostorem. Od března například zpomalují rychlost sociální sítě Twitter s vysvětlením, že dostatečně nereaguje na výzvy k odstranění závadného obsahu. Tím se rozumí například materiály, které jsou vyhodnoceny jako propagace narkotik či sebevražd nebo jako nabádání mladistvých k účasti na nepovolených demonstracích.

Tento měsíc Roskomnadzor oznámil, že omezil fungování dvou služeb poskytujících internetové připojení přes takzvanou virtuální privátní síť (VPN), která umožňuje uživateli přístup i k blokovaným soukromým internetovým stránkám. V listopadu 2019 vstoupil v Rusku v platnost zákon o takzvaném svrchovaném runetu neboli vnitřního ruském internetu, který v případě vnější hrozby dává Roskomnadzoru právo převzít kontrolu nad ruským segmentem světového internetu.