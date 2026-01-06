„Zkřivená držka, debilní ksicht.“ Rusky se v odposlechu smějí Gerasimovovi

„V televizi říkají, že je všechno je úchvatné. Včera jsem ho sledovala. Taková zkřivená držka, tenhle generál Gerasimov. Můj bože, Julie, koukni se na ten jeho ksicht, má tak debilní ksicht. Bože, odpusť mi,“ řekla neznámá žena jiné Rusce podle odposlechu HUR.
„Sedí v čele stolu, Putin a všichni ti vyšňoření patolízalové tam sedí a říkají, že vše je v pořádku,“ vysmála se ruskému vojenskému vedení. Podle ní by si šéf Kremlu měl nasadit kamuflážní uniformu, s bodyguardy odjet inkognito na frontu a přesvědčit se na vlastní oči, jaká je pravda.
Ruska zřejmě odkazovala na setkání Putina a Gerasimova na jednání v Kremlu s veliteli odpovědnými za „speciální vojenskou operaci“. Náčelník ruského generálního štábu oznámil, že šéf Kremlu nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině pro ochranu Ruska před ukrajinský údery.
Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov
Žena též vyslovila obavy z jaderné války. „Máme silnou raketu. My ji odpálíme a oni ji odpálí zpátky na nás,“ varovala. „Bude to konec světa.“
Ruští představitelé rádi vyhrožují vysláním jaderných střel na země, které podporují Ukrajinu. Zvláště se v tomto směru angažuje bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv.