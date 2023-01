Kadyrov se zastal vousů u vojáků, ruský generál vzápětí změnil názor na holení

„Byl jsem na přehlídce pluku z Čečenské republiky před odesláním do ‚speciální vojenské operace‘. Byl tam i šéf republiky. Dá se říct, že (čečenští vojáci) vypadali velkolepě, byli výborně vybaveni výstrojí. Měli stejné uniformy, s rozlišovacími znaky. Všichni měli plnovousy - a nikdo nebyl proti, ani já. Bylo by hloupé požadovat, aby se oholili,“ prohlásil Sobolev podle serveru RBK.

Generál, který je členem branného výboru dolní komory ruského parlamentu, si nicméně neodpustil poznamenat, že vojáci mají vypadat jako ze škatulky bez ohledu na to, zda jsou s vousy, anebo bez, jakož i bez ohledu na to, zda jsou ve válce, anebo ne.

Každopádně „neupravenost“ je nepřijatelná, zatímco vousy - alespoň ty, jejichž důvodem je náboženské vyznání, jsou podle Soboleva přípustné, protože to muslimské jednotky stmeluje.

Vladimir Putin (vlevo) a Ramzan Kadyrov na snímku ze září 2022

Plnovous v souladu s vírou

Původně ovšem Sobolev vousy u vojáků kritizoval. Proti tomu se ohradil Kadyrov a vyjádření označil za „provokaci“ proti muslimům. Argumentoval tím, že 99,9 procenta čečenských vojáků válčících na Ukrajině nosí plnovous v souladu se svou vírou.

Plnovous si nechávali narůst i západní vojáci, včetně českých, při působení v misích v muslimských zemích.

Příslušníci britského Královského letectva (RAF) si smějí od září 2019 nechat narůst plnovous, což do té doby vojenská pravidla nedovolovala. Stanice BBC k tomu tehdy poznamenala, že jejich nadřízení budou ale vyžadovat, aby vousy byly pěstěné a vždy pečlivě upravené.

Předloni americká armáda schválila nová pravidla ohledně účesů a nehtů pro vojákyně, mužům ale zůstává odepřeno, aby si nechali trvale narůst plnovousy. Hlavní seržant ovšem tehdy uvedl, že armáda již dělá výjimky na základě zdravotních a náboženských důvodů.

Vojáci mužského pohlaví také nadále nesmějí nosit náušnice. Nová pravidla pro rtěnky a laky na nehty však dovolují mužům čirý lak.

Nová pravidla v armádě

O čtyři roky dříve, v roce 2017, americká armáda přehodnotila dosavadní pravidla na základě požadavků jednotlivých náboženských komunit, ale platilo, že i tito vojáci budou muset o výjimky týkající se uniformy či plnovousů žádat brigádní velitele.

Při výcviku nebo při nasazení do boje bude armáda požadovat, aby vojáci měli na hlavě ochrannou přilbu. Armáda také pracovala na tom, jak zajistit účinné plynové masky vojákům s plnovousem. Než se na to přijde, nesmějí muži s vousy chodit do akademií, kde se počítá s výcvikem ochrany proti jedovatým látkám.

Rakouská armáda v roce 2016 povolila vojákům nechat si narůst plnovous. Stanovila si jedinou podmínku: Vousy musí vojáci udržovat „pěstěné a zastřižené“.