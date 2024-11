Vedl separatisty, umučil donbaského kovboje. Na Ukrajině zemřel ruský generál

Na Ukrajině padl osmý ruský generál, který se účastnil invaze do země. Generálmajor Pavel Klimenko byl zabit ve středu. (7. listopadu 2024) | foto: Telegram

Rodiny řady ruských vojáků ho podle stanice viní z toho, že své muže posílal do útoku bez ohledu na jejich ztráty. Server Astra napsal, že Klimenko organizoval mučírnu pro ruské vojáky na území ukrajinské Doněcké oblasti.

Sedmačtyřicetiletý Klimenko velel 5. samostatné motostřelecké brigádě, kterou podle BBC vytvořily jako prapor Oplot v roce 2014 úřady takzvané Doněcké lidové republiky (DNR), tedy mezinárodně neuznaného proruského separatistického útvaru na východě Ukrajiny, který nyní Moskva okupuje.

Od roku 2023 se uskupení - podobně jako většina vojenských formací vytvořených na okupovaných územích Ukrajiny - stalo součástí ruské armády, píše BBC.

Klimenko se podle ní narodil v Rusku, sloužil v námořní pěchotě ruské Černomořské flotily a účastnil se bojů na severním Kavkaze.

Na Ukrajině podle portálu Astra vojáci 5. motostřelecké brigády pod velením Klimenka mučili a vydírali mimo jiné ruské odpůrce vojenské služby v opuštěném dole v Doněcku.

Údajně tam umučili k smrti Američana Russella Bentleyho, jenž bojoval na ruské straně proti Ukrajině. Není jisté, proč vojáci Bentleyho zavraždili. Podle portálu The Moscow Times se jeho blízcí domnívají, že ho považovali za špeha.

Před svým „angažmá“ na Donbasu Bentley obchodoval s marihuanou. Kvůli tomu strávil pět let ve vězení. Chtěl tuto drogu zlegalizovat, kandidoval kvůli tomu i do Senátu. S 1,65 procenta hlasů ale do politiky v USA neprorazil. Skončil jako zahradník v texaském arboretu. A pak začala jeho dráha proruského aktivisty. Ruská strana se k obviněním o mučení ani smrti Klimenka nevyjádřila.