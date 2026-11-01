Rusko díky USA zhatilo teroristický útok na moskevský park. Zatklo nezletilého

Velvyslanectví USA v Moskvě v sobotu vydalo varování před možným útokem s velkým počtem obětí. FSB následně uvedla, že na hrozbu reaguje.
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USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření
Zadržený podle nedělního prohlášení ruské tajné služby odebíral na platformě Telegram neonacistický kanál a hledal informace o masových vraždách. Zveřejnil také fotografie z parku Caricyno s popiskem „Našel jsem místo“.
FSB v prohlášení rovněž poděkovala americké straně za poskytnutí informací vedoucích k zadržení mladíka.