Uznání úspěchů. Akademie FSB opět nese jméno zakladatele sovětské tajné policie

Autor: ,
  11:50
Ruský prezident Vladimir Putin vrátil Akademii Federální bezpečnostní služby (FSB) pojmenování po zakladateli sovětské tajné policie Felixovi Dzeržinském, informoval server Meduza. Odvolal se na prezidentův výnos, zveřejněný na webu Kremlu.
Ruský prezident Vladimir Putin a šéf FSB Vladimir Bortnikov (24. února 2026) | foto: Reuters

13 fotografií

Dzeržinskij byl po bolševickém převratu v Rusku v roce 1917 zakladatelem Čeky, předchůdkyně sovětské tajné služby KGB, u které sloužil i Putin. Ten byl svého času i ředitelem FSB coby nástupkyně KGB po zhroucení komunismu a rozpadu Sovětského svazu. Historici pokládají Dzeržinského za organizátora rudého teroru po uchopení moci bolševiky.

Dokument Kremlu zdůrazňuje, že akademie dostává staronový název jako výraz uznání jejích úspěchů, a také poukazuje na „mimořádný přínos F.E. Dzeržinského k zajištění státní bezpečnosti“. Akademie FSB je hlavní univerzitou ruské tajné služby. Dzeržinského jméno bylo v názvu akademie v letech 1962 až 1993, kdy se škola nazývala Vysokou školou KGB SSSR. Školu Putin absolvoval v roce 1979.

„Je to nejspíše poprvé, kdy Putin veřejně ocenil osobnost ‚Železného Felixe‘, poznamenal zpravodajský kanál Faridaily. Připomněl, že ruský prezident se několikrát s politováním vyjádřil o stržení Dzeržinského památníku před sídlem tajné služby v roce 1991.

„Navrácení jména Dzeržinského Akademii FSB je důležitá symbolická událost, která poskytuje jasnou představu o ideálech nejmocnějších lidí v Rusku,“ dodal server.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.