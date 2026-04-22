Dzeržinskij byl po bolševickém převratu v Rusku v roce 1917 zakladatelem Čeky, předchůdkyně sovětské tajné služby KGB, u které sloužil i Putin. Ten byl svého času i ředitelem FSB coby nástupkyně KGB po zhroucení komunismu a rozpadu Sovětského svazu. Historici pokládají Dzeržinského za organizátora rudého teroru po uchopení moci bolševiky.
Dokument Kremlu zdůrazňuje, že akademie dostává staronový název jako výraz uznání jejích úspěchů, a také poukazuje na „mimořádný přínos F.E. Dzeržinského k zajištění státní bezpečnosti“. Akademie FSB je hlavní univerzitou ruské tajné služby. Dzeržinského jméno bylo v názvu akademie v letech 1962 až 1993, kdy se škola nazývala Vysokou školou KGB SSSR. Školu Putin absolvoval v roce 1979.
„Je to nejspíše poprvé, kdy Putin veřejně ocenil osobnost ‚Železného Felixe‘, poznamenal zpravodajský kanál Faridaily. Připomněl, že ruský prezident se několikrát s politováním vyjádřil o stržení Dzeržinského památníku před sídlem tajné služby v roce 1991.
„Navrácení jména Dzeržinského Akademii FSB je důležitá symbolická událost, která poskytuje jasnou představu o ideálech nejmocnějších lidí v Rusku,“ dodal server.