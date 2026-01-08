Francie nevydala ruského basketbalistu do USA, Moskva jí vrátila jejího výzkumníka

Rusko osvobodilo francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který si odpykával v zemi trest tří let vězení za porušení ruského zákona o zahraničních agentech a hrozil mu další soud po obvinění ze špionáže, a vyměnilo jej s Francií za zadrženého ruského basketbalistu Daniila Kasatkina. Oznámila to ve čtvrtek podle ruských médií tamější tajná služba FSB. Devětačtyřicetiletého Vinatiera omilostnil prezident Vladimir Putin.
Laurent Vinatier (uprostřed vpravo), francouzský politolog, který si v Rusku odpykává tříletý trest a čelí novým obviněním ze špionáže, po propuštění z vězení v rámci výměny vězňů s Francií. (Ruská Federální bezpečnostní služba/televizní kanál Russia-1 prostřednictvím AP) (8. ledna 2026) | foto: ČTK

Zpráva o omilostnění a propuštění francouzského občana následovala poté, co Francie propustila z vyšetřovací vazby Kasatkina, který byl loni v červnu na americkou žádost zatčen v Paříži.

Hrozilo mu vydání do USA kvůli podezření, že se podílel na hackerských útocích proti americkým firmám a federálním úřadům. Kasatkinův právník Frédéric Bélot uvedl, že jeho klient již odletěl do Moskvy.

„Daniil Kasatkin byl díky usilovné práci právníků dnes v noci propuštěn z (vazební) věznice na svobodu, posadili jej do letadla a už přistál v Moskvě,“ řekl ve čtvrtek Bélot agentuře RIA Novosti.

Kyjev a Moskva obnoví výměny zajatců, Ukrajina čeká návrat 1200 lidí

Podle listu Kommersant se tak stalo poté, co francouzský premiér Sébastien Lecornu nepodepsal nařízení o vyhoštění Rusa do USA.

Kasatkinův návrat do vlasti potvrdila FSB v komuniké, ve kterém oznámila hráčovu výměnu za Vinatiera.

Ten byl předloni v říjnu odsouzen za nesplnění povinnosti „cizího agenta“ zaregistrovat se u ruských úřadů. Ve vězení byl od června 2024. Hrozilo mu prodloužení trestu až na 20 let kvůli obvinění ze špionáže, nový soud měl začít v příštích měsících.

Rusko a Ukrajina završily výměnu tisícovky zajatců z každé strany

Kreml loni v prosinci bez dalších podrobností oznámil, že Moskva předložila Paříži návrh týkající se Vinatiera a „míč je nyní na francouzské straně“. Na Vinatierův případ se o týden dříve zeptal ruského prezidenta francouzský novinář. Putin tehdy řekl, že o kauze slyší poprvé, ale slíbil, že se jí bude věnovat.

Vinatier je odborník na postsovětský prostor a v Rusku pobýval jako zaměstnanec švýcarské nevládní organizace, která při konfliktech působí jako prostředník mimo oficiální diplomatické kanály, zejména na Ukrajině.

Francie nevydala ruského basketbalistu do USA, Moskva jí vrátila jejího výzkumníka

