Portál Politico s odvoláním na šest členů Národního sdružení (RN) uvádí, že zatímco křídlo kolem Jordana Bardelly prezentuje Rusko jako hrozbu pro Francii i Evropu, tradičnější část strany přebírá rétoriku Kremlu, podle níž válku na Ukrajině vyvolala expanze NATO na východ. Obě skupiny se přitom navzájem obviňují, že jejich postoj je uvnitř strany menšinový.
„Mezi těmito dvěma tábory ale existuje velká skupina, která o těchto tématech příliš nepřemýšlí. Jsou v zásadě proruští, ale chápou, že to není příliš výhodné pro volby,“ řekl portálu nejmenovaný činitel z oblasti obrany.
Pokud by uspěla, mohla by se znovu objevit na prezidentské kandidátce strany. Volba kandidáta přitom může mít zásadní dopady na evropskou bezpečnost – Le Penová není příznivkyní NATO.