Rusko poslalo Francouze na tři roky za mříže. Neregistroval se jako agent

Soud v Moskvě uložil francouzskému badateli Laurentu Vinatierovi trest tří let odnětí svobody za to, že se v Rusku neregistroval jako zahraniční agent. Odborník na mezinárodní vztahy a postsovětský prostor podle ruských úřadů již dříve vinu přiznal. Hrozilo mu až pět let vězení.