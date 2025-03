Atomová apokalypsa. Francie by na zničení toho podstatného v Rusku stačila

Pokud se odhlédne od komplikací kolem plánu francouzského jaderného deštníku pro Evropu, který portál iDNES.cz ukazuje zde, po praktické stránce je „evropský“ úder či protiúder možný.

Francie vlastní jeden z nejmodernějších jaderných arzenálů na světě, naopak o stavu ruských jaderných zbraních koluje mnoho pochyb. Přesto se ale jedná o obrovský světový velkosklad obsahující zhruba pět tisíc hlavic. Celou Evropu tak zeměpisně největší země světa co do počtu zbraní několikanásobně převyšuje.

Samotná Francie v rámci svého arzenálu drží 290 hlavic, které jsou rozmístěny na balistických raketách odpalovaných z ponorek nebo na řízených střelách odpalovaných ze vzduchu, tedy letadly. Zatímco francouzské letecké základny jsou zranitelné – pokud by je Rusko stihlo zasáhnout včas, na ponorky by bylo krátké.

Chloubou francouzských jaderných sil jsou čtyři jaderné ponorky třídy Triomphant, z nichž každá může nést 16 balistických raket. Francie mimo to udržuje v provozu desítky letounů Rafale vybavených jadernými řízenými střelami, které mohou nést hlavice o síle až kolem 100 až 300 kilotun.

Podle amerického jaderného vědce Hanse Kristensena, který mapuje počet jaderných zbraní na světě, má Rusko k dispozici 5 580 aktivních i rezervních jaderných zbraní.

V rámci své taktiky se ruská armáda opírá především o mezikontinentální balistické rakety a těžké bombardéry, které jsou podporovány velmi masivní sítí protivzdušné obrany.

Další jaderné zbraně má v Evropě Velká Británie. Podle agentury Reuters jde o 225 aktivních hlavic. V Asii je pak významným jaderným hráčem Čína, jež má k dispozici zhruba pět set střel. Spojené státy americké se svým počtem atomovek blíží k Rusku.

Potenciální jaderné cíle v Rusku Centra velení a řízení Moskva : Politické a vojenské srdce Ruska, sídlo Kremlu, ministerstva obrany a klíčových rozhodovacích orgánů. Úder by mohl narušit vedení státu.

: Politické a vojenské srdce Ruska, sídlo Kremlu, ministerstva obrany a klíčových rozhodovacích orgánů. Úder by mohl narušit vedení státu. Pohoří Jamantau : Údajné podzemní velitelské zařízení na Uralu, potenciální záloha pro vedení nebo jadernou koordinaci.

: Údajné podzemní velitelské zařízení na Uralu, potenciální záloha pro vedení nebo jadernou koordinaci. Krasnojarsk-26: Tajné místo spojené s infrastrukturou jaderného velení. Strategické vojenské základny Severomorsk : Velitelství Severní flotily, kritické pro ruské námořní jaderné odstrašení (ponorky se systémem SLBM).

: Velitelství Severní flotily, kritické pro ruské námořní jaderné odstrašení (ponorky se systémem SLBM). Letecká základna Engels : Nedaleko Saratova, základna strategických bombardérů jako Tu-95 a Tu-160.

: Nedaleko Saratova, základna strategických bombardérů jako Tu-95 a Tu-160. Tejkovo/Kozelsk : Na základnách ICBM jsou umístěny rakety RS-24 Yars, součást ruské pozemní jaderné „triády“ (podle tří skupin: země, vzduch, moře). Jaderná infrastruktura Výrobní zařízení Majak : V Čeljabinské oblasti, klíčové místo pro výrobu materiálu pro jaderné zbraně.

: V Čeljabinské oblasti, klíčové místo pro výrobu materiálu pro jaderné zbraně. Sarov (Arzamas-16): Uzavřené město a hlavní centrum pro výzkum jaderných zbraní. Ekonomická a průmyslová centra Petrohrad : Druhé největší město Ruska a hlavní průmyslový a přístavní uzel.

: Druhé největší město Ruska a hlavní průmyslový a přístavní uzel. Jekatěrinburg : Klíčové průmyslové město na Uralu s obrannou výrobou.

: Klíčové průmyslové město na Uralu s obrannou výrobou. Norilsk: Rozhodující pro produkci niklu a palladia, životně důležité pro ruskou ekonomiku. Další aglomerace Města jako Novosibirsk, Kazaň nebo Rostov na Donu by mohla být zaměřena na maximalizaci civilních obětí a narušení ekonomiky.

Cíl Brusel a Moskva

Jak by tedy dopadl případný jaderný střet Ruska a Francie? V hypotetickém scénáři by se 290 francouzských hlavic s nejvyšší pravděpodobností zaměřilo na klíčová ruská vojenská zařízení, průmyslová centra a velká města.

Podle odhadů amerických vědců dokáže jedna jaderná hlavice odpálená na milionové město naráz zabít až stovky tisíc lidí. Francie dokáže odpálit rovnou celou salvu jaderných zbraní najednou. Tím by teoreticky zasáhla i důležitá vojenská centra, čímž by mohlo dojít k ochromení ruského systému jaderných zbraní. Na to by samozřejmě v řádu desítek sekund reagovala ruská protivzdušná obrana.

Nejkritičtějším strategickým centrem je pro Rusko pochopitelně megalopole Moskva, kde sídlí vojenské a politické špičky. Ta by mohla být stejně jako jiná velkoměsta zasažena „pro jistotu“ i více jadernými bombami po sobě.

Stěžejním cílem by za těchto okolností byl i průmyslový Novosibirsk či město Jekatěrinburg. Důležité je rovněž uzavřené město Sarov, kde dlouhodobě probíhá testování a vývoj jaderných zbraní.

Federace atomových vědců (FAS), která situaci dlouhodobě sleduje, upozorňuje na fakt, že obrovská rozloha Ruska, by i v tomto případě hrála Kremlu do karet. Samo Rusko by bez potíží odpálilo valnou většinu svých smrtících jaderných střel a fakticky tak zničilo Evropu.

Za své cíle by Rusko podle odhadů pojalo Brusel, Paříž, vojenské základny v Německu či Varšavu. Francouzi své jaderné zbraně shromažďují v centru známé jako Valduc v Burgundsku.

Ve všech ohledech by šlo o oboustranně katastrofický scénář. Je ale tedy jasné, že Evropa by před Ruskem s Francií za zády bezbranná být nemusela.

Potenciální jaderné cíle v Evropě (Zahrnuta je i Velká Británie pro případ, že by se nevyhnula konfliktu.) Centra velení a řízení Brusel, Belgie : Velitelství NATO, symbolický a operační základní pilíř.

: Velitelství NATO, symbolický a operační základní pilíř. Paříž, Francie : Francouzské politické vedení a vojenské velení.

: Francouzské politické vedení a vojenské velení. Northwood, Velká Británie: Stálé společné velitelství pro vojenské operace. Strategické vojenské základny Letecká základna Ramstein, Německo : Hlavní letecký uzel USA a NATO v Evropě.

: Hlavní letecký uzel USA a NATO v Evropě. Letecká základna Ämari, Estonsko : Předsunutá letecká základna NATO poblíž ruských hranic.

: Předsunutá letecká základna NATO poblíž ruských hranic. Lorient, Francie : Domov pro Île Longue, základnu pro francouzské ponorky třídy Triomphant .

: Domov pro Île Longue, základnu pro francouzské ponorky třídy Triomphant Faslane, Velká Británie: Umístění britské flotily jaderných ponorek Trident. Jaderná infrastruktura Valduc, Francie : Zařízení CEA pro montáž a údržbu jaderných hlavic.

: Zařízení CEA pro montáž a údržbu jaderných hlavic. Aldermaston, Velká Británie: Zřízení atomových zbraní, klíč k britským jaderným zbraním. Ekonomická a průmyslová centra Frankfurt, Německo : Finanční a dopravní uzel.

: Finanční a dopravní uzel. Rotterdam, Nizozemsko : Největší evropský přístav, rozhodující pro obchod a energetiku.

: Největší evropský přístav, rozhodující pro obchod a energetiku. Milán, Itálie: Průmyslový a ekonomický kolos v jižní Evropě. Populační centra Londýn, Velká Británie : Politické, ekonomické a kulturní centrum s více než 9 miliony obyvatel.

: Politické, ekonomické a kulturní centrum s více než 9 miliony obyvatel. Berlín, Německo : hlavní město a hlavní rozhodovací centrum NATO.

: hlavní město a hlavní rozhodovací centrum NATO. Varšava, Polsko: Klíčový východní spojenec NATO s rostoucím vojenským významem. Místa protiraketové obrany NATO, jako jsou ty v Polsku (Aegis Ashore) nebo v Rumunsku, by také byly hlavními cíli pro oslabení schopnosti Evropy čelit ruským úderům.

Atomovka na Ukrajině a Napoleon

Macron svým výrokem o rozšíření jaderného deštníku reagoval na zprávy amerických médií, podle kterých prezident Donald Trump v noci na úterý rozhodl o pozastavení vojenské pomoci Ukrajině, dokud ho Kyjev nepřesvědčí o své ochotě jednat o míru.

Ruský diktátor Vladimir Putin Macronův krok odsoudil a připomněl mu historický argument, ve kterém ho varoval před osudem francouzského císaře Napoleona, který na Rusko neúspěšně zaútočil.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov Macronův projev označil za velmi konfrontační a za jadernou rétoriku. Řeč francouzského prezidenta podle něj vytváří dojem, že „Francie usiluje o pokračování války.“

Sám Putin ale v začátcích konfliktu na Ukrajině plánoval shodit jadernou bombu na sousední zemi. V říjnu to oznámil slavný novinář Bob Woodward ve své nové knize. Putin chtěl tímto útokem ušetřit životy ruských vojáků.

Podle Woodwardových zdrojů se o tom dověděl Bílý dům a pohrozil ruskému vládci stejnou reakcí. Současný svět tak byl ve zmíněný moment nejblíže k jaderné válce.

18. října 2023