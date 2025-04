Rusko plánuje ve městě Petrozavodsk vybudovat nové vojenské ústředí, které by v příštích několika letech dohlíželo na tisíce vojáků. Tito příslušníci ruské armády nyní působí na Ukrajině, Kreml z nich hodlá učinit páteř ruských vojenských příprav na konflikt s NATO. S odvoláním na západní vojenské a zpravodajské služby to uvádí portál The Wall Street Journal (WSJ).

K podobnému závěru docházejí i ruští analytici. „Až vojáci budou zpátky z Ukrajiny, budou přes hranici hledět na zemi, kterou považují za protivníka,“ uvedl Ruslan Puchov, ředitel moskevského obranného think-tanku Centrum pro analýzu strategií a technologií. „Logika poslední dekády ukazuje, že očekáváme nějaký konflikt s NATO.“

Satelitní snímky ukazují budování nové infrastruktury, která zahrnuje skladovací jednotky a ubytovací prostory pro vojáky, uvedl Emil Kastehelmi z finské společnosti Black Bird Group, která analyzuje satelitní snímky ruských vojenských objektů.

Finská stanice Yle v už v lednu uváděla, že Rusové v Petrozavodsku vybudovali nový opravárenský hangár, třetí takové zařízení na zdejší základně.

Kastehelmi též poukazuje na rozšiřování stávajících železničních tratí protínajících oblast, stejně jako stavbu nové železnice podél hranic s Finskem a Norskem a jižně od Petrohradu až k estonským hranicím.

„Na rusko-finské hranici je asi tucet míst, kde je možné překročit hranici s mechanizovanými silami,“ varuje expert na ruskou armádu z Národní obranné univerzity v Helsinkách major Juha Kukkola. „Pokud uvidíte, že budují nová železniční stanoviště nebo renovují stará, bylo by dobré začít dávat pozor.“

Finy též znepokojuje ruská produkce tanků. Finský výše postavený vojenský činitel podle WSJ uvedl, že z téměř 300 tanků T-90 M vyrobených ročně Rusko skoro žádné neposílá na frontu, ale nechává je na své půdě pro pozdější využití.

Rusko loni na jaře obnovilo sovětský Leningradský vojenský okruh poblíž finských hranic s cílem se připravit na údajnou hrozbu ze strany NATO. Okruh zahrnuje oblasti, které jsou poblíž hranic s Estonskem, Lotyšskem a Finskem. V rámci něj rozšiřuje vojenské útvary, podle západních zahraničních služeb usiluje skoro o jejich ztrojnásobení, z menších brigád na divize o skoro deseti tisících vojáků. Některé z nich umísťuje právě v proto vytvořených ubytovacích táborech v Petrozavodsku.

Projekt trati přes Švédsko do Norska

Finsko si nebezpečí uvědomuje. Helsinky se rozhodly vypracovat projekt na vytvoření železničního spojení z přes Švédsko do norského přístavu Narvik, odkud by v případě potřeby mohly být přesunuty těžké zbraně a jednotky NATO.

Severské státy intenzivně pracují na sjednocení svých vojenských, výrobních a logistických kapacit a vytvoření jakési „panseverské armády“ schopné se postavit ruské hrozbě.

„Každý si musí uvědomit, že jediná věc, které (ruský prezident Vladimir) Putin rozumí, je síla,“ řekl v rozhovoru pro portál The New York Times finský prezident Alexander Stubb. „Existuje důvod, proč má Finsko jednu z nejsilnějších armád v Evropě, a ten důvod není Švédsko.“