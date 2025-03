Místo SSSR vstup do NATO. Ve Finsku znovuotevřelo muzeum věnované Leninovi

Muzeum poprvé otevřelo v roce 1946 coby symbol poválečného přátelství mezi Finskem a Ruskem. Na Dělnický dům v Tampere padla volba z prozaického důvodu – Lenin se zde poprvé setkal se svým budoucím následovníkem ve vedení Sovětského svazu Josifem Stalinem.

V posledních letech se instituce místo Leninovu životu věnovala zejména finsko-sovětským vztahům v období studené války. Nyní její vedení rozhodlo, že by měla odrážet dění posledních tří let, během nichž Rusko napadlo Ukrajinu, v důsledku čehož Finsko vstoupilo do NATO.

„Historie neskončila rozpadem SSSR a my jsme nechtěli zůstat vězni minulosti,“ vysvětlil ředitel muzea Kalle Kallio.

„Leninovo jméno se stalo přítěží, ukázalo se, že to není moc dobrá značka. Proto jsme se na podzim rozhodli muzeum zavřít a vybudovat zcela nové a pokračovat s názvem Nootti, což odkazuje na finský výraz pro diplomatickou nótu,“ řekl deníku The Guardian Kallio.

Témata nyní zahrnují rozpad ruského impéria v roce 1917 a finskou nezávislost, občanské války na obou stranách hranice, osudy sovětských Finů za Stalinova teroru, zimní válku, finské spojenectví s nacistickým Německem, studenou válku, tajné služby i kulturní vztahy.

Část expozice se zabývá finlandizací. Termín se vžil pro postoj finských vůdců, kteří v rámci smlouvy podepsané po druhé světové válce v roce 1948 pod tlakem Moskvy souhlasili, že se Finsko nepřipojí k žádnému z politických a ekonomických bloků. Do EU Finsko vstoupilo až v roce 1995.

„Pokud se podíváme na finskou historii a její klíčové momenty v posledních 150 letech, je nemožné je pochopit bez pochopení ruských dějin,“ podotkl Kallio. „Vztahy mezi Finskem a Ruskem budou existovat vždy. Nevíme, jaké budou, ale jistě nás čeká nová společná historie,“ řekl.