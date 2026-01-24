Čeburaška je fiktivní postavička, kterou v 60. letech vytvořil spisovatel Eduard Uspenskij. Malé, plaché stvoření s hnědou srstí a obříma ušima si u dětí rychle vydobylo oblibu. Knižní příběhy i animované filmy z dob SSSR se dodnes těší popularitě v Rusku i dalších postsovětských zemích.
Na tuto tradici navázal hraný film s animovanými prvky z roku 2023. Vyprodaná kina po celé zemi z něj udělala větší hit, než jakými byly propagandistické snímky věnované válce na Ukrajině. Pokračování Čeburaška 2 pak během novoročních svátků podle portálu The Times překonalo rekordy v tržbách mezi ruskými filmy.
Úspěch ale přitáhl kritiku ruských nacionalistů. Ideolog Alexander Dugin označil Čeburaškův vzhled za odkaz na dávného „měsíčního démona“.
Prohlásil také, že popularita filmu dokazuje návrat „buržoazních hodnot a infantilismu“, které podle něj kdysi oslabily Sovětský svaz a dnes ohrožují samotné základy Ruska.
Podobně reagoval i poslanec Ivan Musatov, jenž v parlamentní debatě naznačil, že tvůrci filmu mohou skrývat odpor k válce na Ukrajině. Upozornil, že řada umělců po roce 2022 z Ruska odešla, a vyzval k tomu, aby stát ideologicky „prověřoval“ ty, kteří zůstali a věnují se pohádkám.
Další poslanec Dmitrij Pevcov označil Čeburašku 2 za škodlivé dílo, jež podle něj kazí děti, protože neprosazuje hodnoty vyzdvihované Kremlem.
Jeho kolegyně Jelena Drapeková dokonce uvedla, že film dokazuje nutnost ještě přísnější cenzury v kultuře.
Tvůrci filmu obvinění odmítají. Scenárista Vjačeslav Zub zdůraznil, že projekt neměl politické ambice. Cílem bylo podle něj „vytvářet dobro, učit dobro a ukázat lidem, že vždy existuje důvod ke změně“.