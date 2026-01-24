Čeburaška opět jitří emoce. Ohrožuje základy Ruska, bije ideolog na poplach

Hrdina ze sovětských kreslených pohádek rozpoutal v Moskvě kulturní válku. Filmová série o Čeburaškovi láme v kinech rekordy návštěvnosti, ale zároveň vyvolává hněv ruských nacionalistů. Ti varují před morálním úpadkem a návratem „buržoazních hodnot“.
Žena v Moskvě pózuje s figurínou filmové postavy Čeburaška. (31. prosince 2025)

Žena v Moskvě pózuje s figurínou filmové postavy Čeburaška. (31. prosince 2025)

Premiéra filmu Čeburaška 2 v Moskvě (24. prosince 2025)
Voják ruské dělostřelecké jednotky má na uniformě připnutou plyšovou postavičku...
Ruský prokremelský ideolog Alexandr Dugin (11. srpna 2016)
Premiéra filmu Čeburaška 2 v Moskvě (24. prosince 2025)
Čeburaška je fiktivní postavička, kterou v 60. letech vytvořil spisovatel Eduard Uspenskij. Malé, plaché stvoření s hnědou srstí a obříma ušima si u dětí rychle vydobylo oblibu. Knižní příběhy i animované filmy z dob SSSR se dodnes těší popularitě v Rusku i dalších postsovětských zemích.

Na tuto tradici navázal hraný film s animovanými prvky z roku 2023. Vyprodaná kina po celé zemi z něj udělala větší hit, než jakými byly propagandistické snímky věnované válce na Ukrajině. Pokračování Čeburaška 2 pak během novoročních svátků podle portálu The Times překonalo rekordy v tržbách mezi ruskými filmy.

Čeburaška je Žid. Ruští poslanci se hádali o původ dětské postavičky

Úspěch ale přitáhl kritiku ruských nacionalistů. Ideolog Alexander Dugin označil Čeburaškův vzhled za odkaz na dávného „měsíčního démona“.

Prohlásil také, že popularita filmu dokazuje návrat „buržoazních hodnot a infantilismu“, které podle něj kdysi oslabily Sovětský svaz a dnes ohrožují samotné základy Ruska.

Podobně reagoval i poslanec Ivan Musatov, jenž v parlamentní debatě naznačil, že tvůrci filmu mohou skrývat odpor k válce na Ukrajině. Upozornil, že řada umělců po roce 2022 z Ruska odešla, a vyzval k tomu, aby stát ideologicky „prověřoval“ ty, kteří zůstali a věnují se pohádkám.

Rusko chce v lidech vzbudit nadšení do války. Ztrojnásobilo výdaje na válečné filmy

Další poslanec Dmitrij Pevcov označil Čeburašku 2 za škodlivé dílo, jež podle něj kazí děti, protože neprosazuje hodnoty vyzdvihované Kremlem.

Jeho kolegyně Jelena Drapeková dokonce uvedla, že film dokazuje nutnost ještě přísnější cenzury v kultuře.

Tvůrci filmu obvinění odmítají. Scenárista Vjačeslav Zub zdůraznil, že projekt neměl politické ambice. Cílem bylo podle něj „vytvářet dobro, učit dobro a ukázat lidem, že vždy existuje důvod ke změně“.

