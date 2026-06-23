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Nová forma ruské piety? Na vojákův hrob umístili jeho figurínu, první svého druhu

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  21:19
Figurína ruského vojáka padlého na ukrajinské frontě (červen 2026)

Figurína ruského vojáka padlého na ukrajinské frontě (červen 2026) | foto: Telegram/Incident Kuzbass

Figurína ruského vojáka padlého na ukrajinské frontě, kterou dolaďuje otec...
Ruský voják Jaroslav Nefjodov, kterému na náhrobek nechal otec udělat figurínu.
Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)
Pohřeb ruského vojáka na hřbitově v Petrohradě (24. prosince 2022)
5 fotografií
V ruském městě Belovo v Kemerovské oblasti vzdali trochu netradičně hold padlému vojákovi. Na jeho náhrobek umístili figurínu v životní velikosti, která ho má znázorňovat. O neobvyklém pohřbu informovala veřejná skupina Incident Kuzbass. Pomník označila za symbol odvahy, věrnosti vojenské povinnosti a paměti, kterou čas nevymaže.

Figurína vytvořená pomocí 3D tisku zobrazuje 18letého Jaroslava Nefjodova, jak ve vojenské uniformě drží kulomet. Socha je nainstalovaná na hřbitově ve městě Belovo. Je potřená speciálními ochrannými látkami a barvou, aby se zajistil její trvanlivost.

Podle Incident Kuzbass je „možná první svého druhu v Rusku“.

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Tajemnice výkonného výboru města Alexandra Belovová uvedla, že Nefjodov vstoupil do kadetské třídy po dokončení deváté třídy v roce 2021. Do armády byl povolán 11. prosince 2023 a 2. března podepsal smlouvu. Údajně nemohl „zůstat lhostejný k tomu, co se dělo“.

Sloužil jako spojař v průzkumném praporu v týlu nepřítele. O dva měsíce později, 29. dubna, byl Nefjodov zabit. Jeho škola mu odhalila „stůl hrdiny“.

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Sochu Jaroslava Nefjodova vytvořil jeho otec Jurij. Na syna vzpomíná jako na muže, který se vždy snažil pomáhat druhým. Věnoval se sportu, zajímal se o rodinnou historii a toužil po vojenské kariéře.

Vztyčení památníku je podle Jurije způsobem, jak zachovat obraz svého syna a předat jeho památku budoucím generacím. Socha se stala symbolem osobní památky rodiny na padlého vojáka.

„Toto není jen pomník. Je to symbol odvahy, věrnosti vojenské povinnosti a paměti, kterou čas nevymaže,“ uvedla v souvislosti s pomníkem veřejná skupina Incident Kuzbass.

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Témata: pomník, Belovo, Rusko

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