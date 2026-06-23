Figurína vytvořená pomocí 3D tisku zobrazuje 18letého Jaroslava Nefjodova, jak ve vojenské uniformě drží kulomet. Socha je nainstalovaná na hřbitově ve městě Belovo. Je potřená speciálními ochrannými látkami a barvou, aby se zajistil její trvanlivost.
Podle Incident Kuzbass je „možná první svého druhu v Rusku“.
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Tajemnice výkonného výboru města Alexandra Belovová uvedla, že Nefjodov vstoupil do kadetské třídy po dokončení deváté třídy v roce 2021. Do armády byl povolán 11. prosince 2023 a 2. března podepsal smlouvu. Údajně nemohl „zůstat lhostejný k tomu, co se dělo“.
Sloužil jako spojař v průzkumném praporu v týlu nepřítele. O dva měsíce později, 29. dubna, byl Nefjodov zabit. Jeho škola mu odhalila „stůl hrdiny“.
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Sochu Jaroslava Nefjodova vytvořil jeho otec Jurij. Na syna vzpomíná jako na muže, který se vždy snažil pomáhat druhým. Věnoval se sportu, zajímal se o rodinnou historii a toužil po vojenské kariéře.
Vztyčení památníku je podle Jurije způsobem, jak zachovat obraz svého syna a předat jeho památku budoucím generacím. Socha se stala symbolem osobní památky rodiny na padlého vojáka.
„Toto není jen pomník. Je to symbol odvahy, věrnosti vojenské povinnosti a paměti, kterou čas nevymaže,“ uvedla v souvislosti s pomníkem veřejná skupina Incident Kuzbass.