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Rusové se radují z konce ministra Fedorova a šíří konspirace. Dobrá zpráva, chválí si

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  19:05

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Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov se vyjadřuje ke konci ve funkci. (16. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruští vojenští blogeři se radují z rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Podle nich je to pro Moskvu dobrá zpráva, protože šlo o schopného ministra, jenž Rusko zatápěl. Prokremelská média již přichází s konspiračními teoriemi.

Architekt ukrajinského dronového programu. Muž, který přinesl do armády myšlení a ducha technologického podnikatele. Reformátor stojící za projektem asymetrické války sužující ruskou ropnou logistiku.

Fedorov si na Západě vydobyl spoustu chvály. Na samotné Ukrajině kvůli populárnímu ministrovi dokonce vyšli lidé do ulic. Ale Kreml se i tak tvářil přezíravě.

Knyrik zároveň hovoří o tom, že „západní manipulátoři“ využívají kartu Zelenského (ne)popularity a možného rivala, aby na něj měli páku. Přímo pak jako tyto manipulátory uvádí Brity.

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