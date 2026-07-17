Architekt ukrajinského dronového programu. Muž, který přinesl do armády myšlení a ducha technologického podnikatele. Reformátor stojící za projektem asymetrické války sužující ruskou ropnou logistiku.
Fedorov si na Západě vydobyl spoustu chvály. Na samotné Ukrajině kvůli populárnímu ministrovi dokonce vyšli lidé do ulic. Ale Kreml se i tak tvářil přezíravě.
Knyrik zároveň hovoří o tom, že „západní manipulátoři“ využívají kartu Zelenského (ne)popularity a možného rivala, aby na něj měli páku. Přímo pak jako tyto manipulátory uvádí Brity.