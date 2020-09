Pět let poté: Evropu drží v šachu migrace. Konflikt ve Středomoří nelze vyloučit

Psal se rok 2014, Rusko zareagovalo na ukrajinskou krizi připojením Krymu a Evropská unie dlouho neváhala. Přišla tehdy s odvetnými sankcemi, které byly zaměřeny na ruský finanční, energetický a obranný průmysl. Trvají dodnes. Střih. O šest let později má EU co do činění s jiným autoritářským režimem, tentokrát s Tureckem.