Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, vyzvala EU Rusko

Autor: ,
  15:04
Evropská unie ve čtvrtek vyzvala Rusko, aby přestalo používat jaderné hrozby a varovala všechny zúčastněné aktéry před kroky, které by mohly zažehnout nové závody ve zbrojení. Brusel se tak vyjádřil v době, kdy jaderné velmoci začínají zmiňovat možnost testů svých jaderných zbraní.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
15 fotografií

„EU vyzývá Rusko, aby se zdrželo jaderných hrozeb a všechny aktéry, aby se vyvarovali kroků, které by mohly spustit nové závody ve zbrojení,“ cituje agentura vyjádření mluvčího Evropské komise.

Ruský ministr obrany chce obnovit jaderné testy. Reaguje na Trumpa

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu nařídil příslušným ministerstvům a tajným službám vyhodnotit situaci a pak vypracovat návrh na případné zahájení příprav k jaderným testům.

Šlo by o první jaderné testy Moskvy od roku 1991. Rusko tak reaguje na to, že americký prezident Donald Trump na konci října nařídil ministerstvu obrany USA, aby okamžitě obnovilo testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to podle něj činí ostatní jaderné mocnosti.

Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy

Trump následně v rozhovoru s televizí CBS prohlásil, že Rusko a Čína testují jaderné zbraně, ale nemluví o tom.

Zmínil také Pákistán a Severní Koreu. Poslední známý ruský jaderný test se podle CBS uskutečnil v roce 1990, americký v roce 1992 a čínský v roce 1996. Severní Korea svůj poslední nukleární test provedla v roce 2017.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo...

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Další požár v domě plném harampádí, kde zemřel muž. Tentokrát ve sklepě

Hasiči ve středu 5. listopadu 2025 ve Veverské Bítýšce na Brněnsku likvidovali...

Hasiči stále zasahují v rodinném domě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, kde ve středu odpoledne vypukl požár. Dnes ráno likvidovali nové ohnisko ve sklepě, poté ještě stabilizovali štítovou zeď. Do...

6. listopadu 2025  11:06,  aktualizováno  15:15

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, vyzvala EU Rusko

Ursula von der Leyenová (29. srpna 2025)

Evropská unie ve čtvrtek vyzvala Rusko, aby přestalo používat jaderné hrozby a varovala všechny zúčastněné aktéry před kroky, které by mohly zažehnout nové závody ve zbrojení. Brusel se tak vyjádřil...

6. listopadu 2025  15:04

RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech

Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Jan Teplý a Lucie Michálková v divadelním...

Aktuální téma, zajímavé nápady a celkově působivý švih nabízí Projekt Manhattan v pražském Divadle pod Palmovkou. Příběh z počátku atomového věku zde však vyprávějí příliš rozmáchle a diváka tak...

6. listopadu 2025  14:59

Desítky zvířat žily mezi odpadky, hrůzné podmínky u chovatelky odhalil požár

Veterináři odebrali chovatelce z Tachovska přes 50 zvířat. Takhle vypadá dům,...

Veterináři odebrali ženě ze Starého Sedliště na Tachovsku více než padesát zvířat. Jednalo se o psy včetně štěňat, kocoura, králíky, morčata a další zvířata, která žila v otřesných podmínkách. V domě...

6. listopadu 2025  14:57

Udeříme na infrastrukturu Hizballáhu, oznámil Izrael. Obyvatele vyzval k evakuaci

Truchlící nesou rakev jednoho z pěti bojovníků Hizballáhu zabitých při...

Izraelská armáda ve čtvrtek odpoledne oznámila, že brzy zaútočí na vojenskou infrastrukturu militantního hnutí Hizballáh na jihu Libanonu. Vojáci zároveň zveřejnili mapu cílů, na které udeří, ve...

6. listopadu 2025  14:54

Sázka na stabilitu. ČNB ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta

Česká národní banka (ilustrační foto)

Bankovní rada České národní banky nechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od začátku...

6. listopadu 2025  14:51

Vláda rozhodla o demisi, premiér Fiala ji osobně odnese na Hrad prezidentovi

Premiér Petr Fiala po jednání vlády oznámil, že vláda podá demisi. (6....

Končící vláda premiéra Petra Fialy rozhodla o demisi. „Předám ji osobně v 16 hodin,“ řekl po jednání kabinetu. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké...

6. listopadu 2025  5:47,  aktualizováno  14:45

Generálny štrajk i firemní volna. Slováci uctí „všední“ 17. listopad navzdory Ficovi

Oslavy výročí sametové revoluce v Bratislavě (17. listopadu 2024)

Slováci letos poprvé nebudou mít na výročí sametové revoluce volno. Vláda Roberta Fica totiž svátku 17. listopadu vzala status dne pracovního klidu a tvrdí, že to přinese peníze do státního rozpočtu....

6. listopadu 2025  14:44

Rok v iDNES Premium jen za 690 Kč a k tomu dovolené snů za 400 tisíc Kč

Ráj na zemi na Mauriciu

Láká vás orientální Istanbul, prosluněná Malta, luxusní Dubaj nebo exotický Mauricius? Všechny tyto destinace mají na dosah noví předplatitelé iDNES Premium. Stačí si pořídit nebo prodloužit roční...

6. listopadu 2025  14:40

VIDEO: Šlehající plameny a oblaka kouře. Děsivé záběry ukázaly nehodu letounu

Nákladní letoun UPS se při startu zřítil v Kentucky. Nejméně sedm lidí zemřelo

Dramatické video ukazuje úterní nehodu letounu McDonnell-Douglas MD-11 společnosti UPS, který havaroval na cestě z mezinárodního letiště Muhammada Aliho. Stroj směřoval do Honolulu na Havaj, zřítil...

6. listopadu 2025  14:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Polární záři bude možné vidět i z Česka. Kde budete mít největší šanci?

Panoramatický snímek nazvaný Oblouk polární záře nad Mikulovem pořídil...

Dnes večer a zřejmě i v dalších dnech bude možné v Česku pozorovat polární záři, následek silných slunečních erupcí. Pozorování může zkomplikovat mlha, nízká oblačnost a jasný měsíc, uvedl Český...

6. listopadu 2025  14:23

Soud po více než 40 letech potvrdil podmínky bývalým členům StB za šikanu rodiny Hyblerových

Obžalovaný bývalý příslušník StB Milan Kopinec u Obvodního soudu pro Prahu 1...

Odvolací Městský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl o potvrzení dvouletých podmíněných trestů třem bývalým příslušníkům Státní bezpečnosti (StB). Ti podle obžaloby na počátku 80. let minulého století...

6. listopadu 2025  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.