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Ukrajina jako záminka k překreslení Evropy. Rusko už se svými plány netají

Jan Hron
  13:33
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Vladimir Medinskij (11. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Rusko chce „novou Jaltu“, která by vytvořila novou bezpečnostní architekturu Evropy. Přímo to řekl hlavní ruský vyjednavač Vladimir Medinskij. Podle zákulisních informací Američané během mírových rozhovorů v Abú Zabí požádali Rusy o jejich návrhy na takové uspořádání. Zároveň chtějí, aby se rozhovorů účastnili i Evropané. Americká delegace si ale i rýpla do evropské nejednotnosti.

Medinskij se po jednáních v Abú Zabí vyjadřoval způsobem, který dával najevo, že Rusko nehodlá o ukrajinských územích jednat. Připomněl slova Vladimira Putina o tom, že „tam, kam vstoupila noha našeho ruského vojáka, je to naše“.

Uvedl, že ruská bezpečnostní zóna vytvořená po vpádu Ukrajiny do Kurské oblasti se bude rozšiřovat, přičemž Moskva nehodlá tato území s Ukrajinou směnit. „Každý centimetr ruské půdy bude vrácen, ať už tak či onak,“ prohlásil Medinskij.

Ruská delegace sdělila Američanům, že konflikt začal, protože tehdejší prezident Joe Biden nebral vážně v úvahu seznam požadavků Moskvy z roku 2021 vůči NATO.

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