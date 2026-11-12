Medinskij se po jednáních v Abú Zabí vyjadřoval způsobem, který dával najevo, že Rusko nehodlá o ukrajinských územích jednat. Připomněl slova Vladimira Putina o tom, že „tam, kam vstoupila noha našeho ruského vojáka, je to naše“.
Uvedl, že ruská bezpečnostní zóna vytvořená po vpádu Ukrajiny do Kurské oblasti se bude rozšiřovat, přičemž Moskva nehodlá tato území s Ukrajinou směnit. „Každý centimetr ruské půdy bude vrácen, ať už tak či onak,“ prohlásil Medinskij.
Ruská delegace sdělila Američanům, že konflikt začal, protože tehdejší prezident Joe Biden nebral vážně v úvahu seznam požadavků Moskvy z roku 2021 vůči NATO.