Generální tajemník NATO Mark Rutte, německý kancléř Friedrich Merz a několik evropských zpravodajských služeb varovali, že Rusko může na NATO zaútočit do pěti let. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Budanov tento týden uvedl, že Rusko plánuje do roku 2036 vyčlenit na zbrojení 1,1 bilionu dolarů, jde o největší zbrojní program od rozpadu Sovětského svazu.

Potřebují velkou válku, aby rozdělili Rusko na malé samostatné státy a získali volný přístup k našim zdrojům. Andrej Klintsevič vedoucí ruského Centra pro studium vojenských a politických konfliktů