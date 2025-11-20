Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

Autor:
  15:36
Evropa by měla mít vlastní taktické jaderné zbraně, aby odradila Rusko od jejich použití a měla čím reagovat, pokud Moskva své výhrůžky splní. Prohlásil to René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus, který podniká i ve vojenské oblasti. Jeho slova prolomila tabu mezi evropskými lídry ohledně taktických jaderných zbraní.
René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4....

René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4. listopadu 2025) | foto: ČTK

Ruský raketový systém Iskander v Kaliningradské oblasti. (26. října 2023)
Odpálení ruské rakety Iskander-K během vojenského cvičení na nejmenované...
Ve Švédsku vypukla debata o jaderných zbraních. Mluví o nich i politici.
Rusko spustilo na vodu novou jadernou ponorku Chabarovsk, určenou k nesení...
11 fotografií

„Naší Achillovou patou se zdá být to, čím nám Rusko poměrně veřejně vyhrožuje: více než 500 taktických jaderných hlavic na raketách Iskander 26 rozmístěných přímo před našimi dveřmi v Kaliningradu, navíc k těm nově rozmístěným v Bělorusku,“ řekl Obermann na Berlínské bezpečnostní konferenci.

„Jaká by podle vás byla naše odpověď na ruský taktický úder s omezenými účinky?“ zeptal se publika složeného z vysoce postavených armádních činitelů a představitelů obranného průmyslu. „Já odpověď neznám, ale jsem si jistý, že vy ano.“

Podle něj Evropa dělá chybu, pokud se soustředí jen na strategický ruský jaderný arzenál a ignoruje ruské taktické jaderné zbraně. Proto by měla přijít s vlastními.

Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

„Německo, Francie, Velká Británie a další ochotné členské státy EU by se měly dohodnout na společném a postupném programu jaderného odstrašování, a to včetně taktické úrovně. Myslím, že by to byl významný signál odstrašování,“ dodal.

NATO k Obermannovým výrokům uvedlo, že v poslední době nezaznamenalo v jaderné politice Ruska žádnou změnu.

Francie má podle odhadů asi 290 hlavic a Velká Británie asi 225, žádná z nich není taktická. Zároveň neexistuje společná evropská doktrína, jak odradit protivníka od omezeného jaderného úderu nebo jak na něj reagovat.

Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, vyzvala EU Rusko

Portál Politico podotýká, že taktické jaderné zbraně jsou téma, ke kterému se evropští lídři veřejně zdráhají vyjadřovat. Obermannova slova by podle něj mohla v evropských hlavních městech o politicky citlivém tématu vyvolat diskuzi a ukazují, že ruská invaze nutí evropské představitele čelit otázkám, které byly kdysi považovány za politicky nedotknutelné.

Evropa začala řešit téma vlastního jaderného deštníku v souvislosti se s vzrůstajícími pochybnostmi o ochotě USA zajišťovat pro Evropu jadernou obranu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa naznačuje, že Evropa by měla vzít svou bezpečnost do vlastních rukou.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Při pokusech na základní škole došlo k explozi, dvě děti jsou popálené

ilustrační snímek

Tři lidé se zranili při explozi během chemických pokusů na základní škole v Hradci Králové. Jednoho člověka zdravotníci ošetřili na místě, dvě děti záchranáři transportovali do nemocnic. Jedno na...

20. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:46

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.

Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh...

20. listopadu 2025  15:39

Evropa potřebuje proti Rusku taktické jaderné zbraně, boří tabu průmyslový boss

René Obermann, předseda představenstva evropského výrobce letadel Airbus. (4....

Evropa by měla mít vlastní taktické jaderné zbraně, aby odradila Rusko od jejich použití a měla čím reagovat, pokud Moskva své výhrůžky splní. Prohlásil to René Obermann, předseda představenstva...

20. listopadu 2025  15:36

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

20. listopadu 2025  15:24

Macinka s prezidentem mluvil i o Turkovi. Zda na jeho jmenování trvá, neřekl

Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. Macinka před schůzkou neodpověděl na otázku, zda bude chtít vědět, jestli hlava státu akceptuje Filipa...

20. listopadu 2025,  aktualizováno  15:17

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  15:11

VIDEO: Čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první velké cvičení na moři

Čínské námořnictvo provedlo první ostré cvičení na letadlové lodi Fu-ťien.

Nejnovější čínská letadlová loď Fu-ťien dokončila první rozsáhlý výcvik na otevřeném moři v rámci kompletní úderné skupiny. Peking zveřejnil záběry zachycující starty palubních letounů i manévry...

20. listopadu 2025  15:06

Kotě spadlo do pětimetrové šachty, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Malé kotě spadlo do pětimetrové jámy, díky mňoukání se dočkalo pomoci

Jen pár měsíců je na světě malý tygrovaný kocourek a už se při svých toulkách dostal do pasti, když spadl do hluboké šachty a nemohl se dostat ven. Jen díky mňoukání si jej v úterý odpoledne všimla...

20. listopadu 2025  14:58

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

20. listopadu 2025  14:46

V Rusku napadli polského velvyslance. Před zbitím ho zachránili bodyguardi

Polského velvyslance napadli v Petrohradu ruští aktivisté, píší média

Ruští aktivisté napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského. Nadávali mu do teroristů a vyčítali mu polské vyzbrojování Ukrajiny, která se čtvrtým rokem brání ruské...

20. listopadu 2025  14:26

Potápěč v zatopeném lomu stihl vyslat nouzový signál, pak pod hladinou omdlel

Jako první v zatopeném lomu zasahovali bruntálští policisté. (20. listopadu...

V ohrožení života se ocitl potápěč v zatopeném lomu Šífr ve Svobodných Heřmanicích na Bruntálsku. Pětadvacet metrů pod hladinou stačil vyslat signál ohrožení a upadl do bezvědomí. Na břehu se sice...

20. listopadu 2025  14:26

Charlie One. Skupina D spustila další sbírku pro Ukrajinu, jmenuje se po Řehkovi

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Spolek Skupina D spouští další kampaň na obranné drony pro Ukrajinu. O jejím zahájení informoval čestný předseda spolku a náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka v příspěvku na platformě...

20. listopadu 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.