„Naší Achillovou patou se zdá být to, čím nám Rusko poměrně veřejně vyhrožuje: více než 500 taktických jaderných hlavic na raketách Iskander 26 rozmístěných přímo před našimi dveřmi v Kaliningradu, navíc k těm nově rozmístěným v Bělorusku,“ řekl Obermann na Berlínské bezpečnostní konferenci.
„Jaká by podle vás byla naše odpověď na ruský taktický úder s omezenými účinky?“ zeptal se publika složeného z vysoce postavených armádních činitelů a představitelů obranného průmyslu. „Já odpověď neznám, ale jsem si jistý, že vy ano.“
Podle něj Evropa dělá chybu, pokud se soustředí jen na strategický ruský jaderný arzenál a ignoruje ruské taktické jaderné zbraně. Proto by měla přijít s vlastními.
„Německo, Francie, Velká Británie a další ochotné členské státy EU by se měly dohodnout na společném a postupném programu jaderného odstrašování, a to včetně taktické úrovně. Myslím, že by to byl významný signál odstrašování,“ dodal.
NATO k Obermannovým výrokům uvedlo, že v poslední době nezaznamenalo v jaderné politice Ruska žádnou změnu.
Francie má podle odhadů asi 290 hlavic a Velká Británie asi 225, žádná z nich není taktická. Zároveň neexistuje společná evropská doktrína, jak odradit protivníka od omezeného jaderného úderu nebo jak na něj reagovat.
Portál Politico podotýká, že taktické jaderné zbraně jsou téma, ke kterému se evropští lídři veřejně zdráhají vyjadřovat. Obermannova slova by podle něj mohla v evropských hlavních městech o politicky citlivém tématu vyvolat diskuzi a ukazují, že ruská invaze nutí evropské představitele čelit otázkám, které byly kdysi považovány za politicky nedotknutelné.
Evropa začala řešit téma vlastního jaderného deštníku v souvislosti se s vzrůstajícími pochybnostmi o ochotě USA zajišťovat pro Evropu jadernou obranu. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa naznačuje, že Evropa by měla vzít svou bezpečnost do vlastních rukou.