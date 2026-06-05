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Jsme otevření spolupráci, Evropa je agresivní, řekl Putin v Petrohradě

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  15:52aktualizováno  15:56
Rusko je vždy otevřeno všem, kdo mají zájem o vzájemně výhodnou spolupráci, ujišťoval dnes ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Šéf Kremlu hned v úvodu svého vystoupení kritizoval evropské elity za to, co nazval krátkozrakou agresivní politikou.

Ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (5. června 2026) | foto: Reuters

Podle Putina krátkozraká politika evropské byrokracie doprovázená agresivní rétorikou vede k ztrátě postavení EU v globální ekonomice, ale také podkopává globální bezpečnost.

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