Jsme otevření spolupráci, Evropa je agresivní, řekl Putin v Petrohradě

Podle Putina krátkozraká politika evropské byrokracie doprovázená agresivní rétorikou vede k ztrátě postavení EU v globální ekonomice, ale také podkopává globální bezpečnost.
Připravujeme podrobnosti...
Podle Putina krátkozraká politika evropské byrokracie doprovázená agresivní rétorikou vede k ztrátě postavení EU v globální ekonomice, ale také podkopává globální bezpečnost.
Připravujeme podrobnosti...
Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...
Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
Rybáři na Faerských ostrovech zabili během jediného dne přes 700 delfínů a velryb při tradičních lovech známých jako Grindadráp. Policie při dokumentování zásahu zadržela dva dobrovolníky organizace...
Rusko je vždy otevřeno všem, kdo mají zájem o vzájemně výhodnou spolupráci, ujišťoval dnes ruský prezident Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. Šéf Kremlu hned v úvodu svého...
Vražedný útok na spolužáky plánovala dívka z hodonínské Základní školy Vančurova. Její záměr se podařilo překazit, případem se následně od loňského února zabývali policisté. Ti skutek vyhodnotili...
Otrokovická radnice otevřela pro veřejnost Baťapoint, neobydlený cihlový půldomek ve čtvrti Baťov. Návštěvníci tady mohou zažít atmosféru bydlení rodiny řadového baťovského zaměstnance. Město se...
Pokračování Tomáše Sedláčka ve funkci ředitele Knihovny Václava Havla si nedokážu představit, říká v rozhovoru pro iDNES.cz aktuálně jediný člen správní rady této instituce a místostarosta Prahy 5...
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se po více než dvou a půl letech oprav znovu otevře veřejnosti. Radnice slibuje více stromů, vodní prvky i lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na sociálních sítích...
Rybník vyčleněný jako ženské koupaliště v londýnském parku Hampstead Heath bude i nadále přístupný trans ženám. O rozhodnutí londýnské rady píší britská média. Reciproční přístup zachová i pro pánský...
Při výbuchu tlakové lahve v bytě ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku dnes utrpěl popáleniny jeden člověk, jeho zranění je vážné. Prvotní informace záchranářů hovořily o čtyřech vážně zraněných lidech.
Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.
Poslanci v pátek zvolili šest členů Rady ČT. Post si udrželi Lubomír Xaver Veselý a Jiří Šlégr, zvoleni byli také bývalý mluvčí televize Nova a firmy Innogy Martin Chalupský, exposlanec ANO Stanislav...
Hustý tmavý dým, přistávající vrtulník i hasiči zápolící s plameny. Video, která zveřejnili policisté, ukazuje zblízka čtvrteční tragédii na dálnici D2 u Brna, kde při dvou nehodách zemřeli dva...
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3 731 000 Kč
Patnáctiletou dívku, která na ulici v Pardubicích opakovaně upadala do bezvědomí, nechali bez pomoci její kamarádi. Zasáhli až strážníci, kteří si všimli, co se děje. Zjistili, že dívka kolabovala po...
Na podnět policie zasahovala inspektorka Státní veterinární správy (SVS) z Plzeňského kraje v chovu psů v Nýřanech na Plzeňsku. Zjistila, že podmínky chovu jsou naprosto nevyhovující. Zvířata, dva...