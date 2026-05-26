Podle studie nazvané „Je Evropa sama doma?“ věnovaly evropské státy NATO s Kanadou minulý rok na obranu 626 miliard dolarů, čímž výrazně převyšují ruské výdaje ve výši 190 miliard dolarů. Autoři studie Herbert Wulf a Alexander Lurz dodávají, že evropská převaha je patrná i u stíhaček, kterých mají zmíněné země NATO 2 215, zatímco Rusko 1 064. Nad Ruskem vedou i v oblasti válečných lodí (143 ku 34) a dělostřelectva (15 896 ku 5 976).
Aliance má též více vojáků, celkem 1,96 milionu. Pro srovnání – ruské ozbrojené síly sestávají z 1,264 milionu aktivních vojáků. Evropa i Kanada ale bez USA ztrácejí na Rusko, co se týče jaderných zbraní. Francie má 290 jaderných hlavic, Británie 225, zatímco Rusko 4 400.
Zároveň se evropské státy s Kanadou musí stále spoléhat na americké průzkumné a varovné systémy, protože evropské satelitní kapacity zatím nemají takové schopnosti. Evropě též chybí obranný systém proti hypersonickým střelám.
Lurz za jednu z hlavních slabin Evropy, kterou nevyřeší ani neustálé navyšování miliard jdoucích do obrany, považuje „chybějící spolupráci, drahé duplicitní struktury a národní egoismus“. „Země EU úzkostlivě dbají na to, aby z investic profitoval jejich domácí průmysl,“ podotýká. Jako ukázku této sebestředné politiky zmiňuje novou vojenskou strategii německého Bundeswehru, která podle něj spolupráci v Evropě zcela opomíjí.
„Evropská bezpečnostní politika trpí nekoordinovaným a drahým závodem v oblasti zbrojních projektů,“ uvádějí autoři studie. Příkladem zbytečných obranných výdajů kvůli národním zájmům je podle nich transportní vrtulník NH90, jenž má 17 různých variant pro osm zemí. Členské státy EU též provozují jedenáct různých typů hlavních bojových tanků.
Podle autorů se tak Evropa může z přílišného spoléhání na USA vyvázat jen společnými projekty. „Chybějící schopnosti bez USA by mohly být kompenzovány cílenými a na evropské úrovni koordinovanými investicemi a to v oblasti průzkumných a varovných systémů, protivzdušné obraně či letecké dopravě těžké techniky,“ uvádí.
Rusko nás překonává ve výrobě, varuje eurokomisař
Evropští představitelé varují, že evropský průmysl navzdory ruské hrozbě neprodukuje tolik obranných prostředků, kolik by měl. „Rusko nás ve výrobě překonává, a to poměrně výrazně, takže právě to nás znepokojuje,“ uvedl evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius. „To, co je ještě potřeba udělat, je, aby náš průmysl navýšil kapacity a vyráběl více a rychleji.“
Podle něj Rusko v loňském roce vyrobilo 1 100 střel s plochou dráhou letu, zatímco EU jen 300. Blok loni nevyrobil žádnou balistickou raketu, zatímco Rusko jich vyprodukovalo 900. Z ruských zbrojních továren též vzešly čtyři miliony dělostřeleckých granátů a 3 500 pěchotních vozidel, přičemž EU vyrobila 2 miliony granátů a 500 vozidel. „Pokud chceme Rusko skutečně odstrašit, musíme ho ve výrobě překonat,“ zdůrazňuje Kubilius.
