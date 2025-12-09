Sestřelíte naše letadlo? Udeříme na Prahu, vzkazuje Pavlovi vlivný ruský poslanec

„Ať zkusí sestřelit ruské stíhačky, které, ujišťuji vás, létají jen tam, kde jim to dovolují mezinárodní normy. Pokud Petr Pavel osobně vydá takový rozkaz, myslím, že by měl být připraven na odvetný ruský úder na rozhodovací centra v Praze,“ řekl Žuravljov ruskému portálu Gazeta.
Žuravljov, poslanec za ruskou nacionalistickou stranu Rodina, také uvedl, že mezi evropskými politiky je podle něho „příliš mnoho žvanilů“, kteří nenesou odpovědnost za svá slova.
„Většina dronů, kterým se připisuje ruský původ, je vypouštěna samotnými občany EU jen pro zábavu a pozornost. Chytají je, udělují minimální tresty a případy se zametají pod koberec, protože je výhodné vytvářet kolem těchto incidentů protiruskou hysterii,“ tvrdil také Žuravljov.
Ruské drony i stíhací letadla v předchozích měsících opakovaně narušily prostor Severoatlantické aliance, mimo jiné Polska, Estonska, Rumunska nebo Litvy. Podle expertů tak Moskva testovala reakce spojenců a zkoumala mezery v jejich rozhodovacím procesu.
Pavel o víkendu britskému deníku Sunday Times řekl , že existují pádné důvody, aby NATO reagovalo mnohem tvrději, než tomu bylo dosud.
„Věřím, že pokud budou tato porušení pokračovat, nastane okamžik, kdy budeme muset použít silnější opatření, včetně případného sestřelení ruského letadla nebo dronů,“ řekl. „Rusko by nedovolilo opakovaná porušení svého vzdušného prostoru. A my musíme udělat totéž,“ dodal.
Lídři států na východním křídle NATO začali tlačit na Alianci, aby zpřesnila svá pravidla zapojení tak, aby letouny zajišťující ochranu vzdušného prostoru členského státu měly větší pravomoci sestřelovat narušitele.
„Tato porušení jsou úmyslná, dobře naplánovaná a zaměřená na několik cílů. Jedním z nich je ukázat, že Rusko to dokáže. Dalším je otestovat náš systém protivzdušné obrany. Ale také testuje naši odhodlanost jednat v sebeobraně,“ konstatoval český prezident pro Sunday Times.