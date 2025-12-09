Sestřelíte naše letadlo? Udeříme na Prahu, vzkazuje Pavlovi vlivný ruský poslanec

Jestli Česko sestřelí ruské letadlo nebo dron, musí počítat s odvetným úderem v Praze. V pondělí to prohlásil první místopředseda výboru Státní dumy pro obranu Alexej Žuravljov. Reagoval tak na slova českého prezidenta Petra Pavla, že země NATO možná budou nuceny reagovat na porušování vzdušného prostoru ze strany Ruska.
„Ať zkusí sestřelit ruské stíhačky, které, ujišťuji vás, létají jen tam, kde jim to dovolují mezinárodní normy. Pokud Petr Pavel osobně vydá takový rozkaz, myslím, že by měl být připraven na odvetný ruský úder na rozhodovací centra v Praze,“ řekl Žuravljov ruskému portálu Gazeta.

Žuravljov, poslanec za ruskou nacionalistickou stranu Rodina, také uvedl, že mezi evropskými politiky je podle něho „příliš mnoho žvanilů“, kteří nenesou odpovědnost za svá slova.

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Bude se mstít za tankery

„Většina dronů, kterým se připisuje ruský původ, je vypouštěna samotnými občany EU jen pro zábavu a pozornost. Chytají je, udělují minimální tresty a případy se zametají pod koberec, protože je výhodné vytvářet kolem těchto incidentů protiruskou hysterii,“ tvrdil také Žuravljov.

Ruské drony i stíhací letadla v předchozích měsících opakovaně narušily prostor Severoatlantické aliance, mimo jiné Polska, Estonska, Rumunska nebo Litvy. Podle expertů tak Moskva testovala reakce spojenců a zkoumala mezery v jejich rozhodovacím procesu.

Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel

Pavel o víkendu britskému deníku Sunday Times řekl , že existují pádné důvody, aby NATO reagovalo mnohem tvrději, než tomu bylo dosud.

„Věřím, že pokud budou tato porušení pokračovat, nastane okamžik, kdy budeme muset použít silnější opatření, včetně případného sestřelení ruského letadla nebo dronů,“ řekl. „Rusko by nedovolilo opakovaná porušení svého vzdušného prostoru. A my musíme udělat totéž,“ dodal.

Nezodpovědné, reaguje Kreml na varování Západu o sestřelování ruských letadel

Lídři států na východním křídle NATO začali tlačit na Alianci, aby zpřesnila svá pravidla zapojení tak, aby letouny zajišťující ochranu vzdušného prostoru členského státu měly větší pravomoci sestřelovat narušitele.

„Tato porušení jsou úmyslná, dobře naplánovaná a zaměřená na několik cílů. Jedním z nich je ukázat, že Rusko to dokáže. Dalším je otestovat náš systém protivzdušné obrany. Ale také testuje naši odhodlanost jednat v sebeobraně,“ konstatoval český prezident pro Sunday Times.

