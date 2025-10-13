Kdo vypouští drony nad Evropou? Západní služby podezírají ruskou stínovou flotilu

„Na našem nebi se děje něco nového a nebezpečného. Jen za poslední dva týdny narušily stíhačky MiG estonský vzdušný prostor a drony přeletěly nad kritickými místy v Belgii, Polsku, Rumunsku, Dánsku a Německu,“ řekla ve středu v Evropském parlamentu Ursula von der Leyenová. „Nenechte se mýlit. Je to součást znepokojivého trendu rostoucích hrozeb.“
Evropské bezpečnostní složky přitom podezírají Rusko, že stojí za drony, které způsobily chaos v letovém provozu v několika evropských metropolích, včetně Mnichova, Kodaně či Osla. Polské, dánské, německé a norské tajné služby se domnívají, že je Rusko vypouští ze stínové flotily operující v Baltském moři.
Mnozí pachatelé údajně netušili, co přesně vlastně provádějí, ani neměli prokremelské názory. Ale měli zkušenost s podsvětím.