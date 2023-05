Panika a kolony. Rusové při evakuacích rabují, kolaboranti chtějí na Krym

Vyprazdňující se regály obchodů s potravinami, bankomaty bez peněz či benzínové stanice, které se ocitují na suchu. Tak vypadá podle svědků situace v Záporožské a Chersonské oblasti, odkud Rusové stahují obyvatele kvůli obavám z ukrajinské protiofenzivy.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny osočil Rusy, že se pod záminkou evakuace dopouštějí rabování. Členové proruské správy si s sebou berou majetek sebraný Ukrajincům. Věci převáží místní řidiči z řad ukrajinských spolupracovníků Rusů.

Šéf ruské okupační správy záporožského regionu na jihu Ukrajiny Jevgenij Balickyj minulý týden ohlásil evakuaci obyvatel 18 obcí ležících v blízkosti fronty včetně Enerhodaru, u něhož se nachází Záporožská jaderná elektrárna. Podle ukrajinského starosty okupovaného Melitopolu Ivana Fedorova oznámení vyvolalo „šílenou paniku a neméně šílené kolony“, v nichž se čekalo až pět hodin.

Podle šéfa ukrajinského jaderného podniku Energoatom Petra Kotina Rusové plánují stáhnout asi 3 100 lidí ze Záporožské jaderné elektrárny a jejího okolí. „Nebude dostatek personálu k zajištění provozu,“ varuje. Rusové jsou podle něj vyděšení a snaží se dostat pryč.

Kolaboranti prchají, policisté se bojí odvety

Obyvatelé tvrdí, Rusové se jim neobtěžují říci, kam odvedené odvezou. V pátek ve městě Polohy Rusové náhle oznámili konec školního roku a obyvatelům řekli, ať si vezmou jen to, co unesou, a nastoupí do autobusu. Rodiče, kteří odmítli odejít, museli podepsat dokument, že jsou si vědomi rizik a berou celou záležitost na vlastní zodpovědnost, sdělila listu The New York Times jedna z obyvatelek Halyna.

„Jsou to převážně kolaboranti, kteří odcházejí. Mnozí z nich doufají, že se dostanou na Krym,“ prohlásil Artur Krupskyj, šéf ukrajinské správy Poloh.

Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny uvedl, že autobusy s evakuovanými míří do místních rekreačních středisek ve městech Berďansk a Prymorsk. Prvními evakuovanými jsou ti, kteří akceptovali ruské občanství v počátečních měsících války.

„Mnozí kolaboranti z okupační policie na dočasně okupovaných územích Záporožské a Chersonské oblasti už napsali rezignační dopisy. Plánují evakuaci na území Ruské federace předtím, než začne ukrajinská protiofenziva,“ uvedlo ukrajinské Národní centrum odporu. Podle centra se policisté bojí, že budou souzeni Ukrajinci za vlastizradu nebo že je Rusové začlení do svých sil. Rusové je ale odmítají propustit.

Odchod lidí provází zmatek. Sergij ze záporožské vesnice Mala Bilozerka řekl listu The New York Times, že Rusové jim o víkendu přikázali shromáždit se a odjet autobusy dále na jih. „Někteří lidé přišli se zavazadly, ale když autobus dorazil, řidič uvedl, že nemá benzín a žádná evakuace se neuskuteční.“

Podle Fedorova jsou ve dvou třetinách evakuačních konvojů ruští vojáci. Obává se možnosti, že Rusové chystají provokace.

Ukrajinští vojenští představitelé uvádějí, že v Záporožské oblasti nejsou patrné známky toho, že by se ruští vojáci stahovali. Pokračují prý v rozšiřování obranných linií.

Dlouho očekávaná ukrajinská protiofenziva je podle Ukrajinců, západních analytiků i ruských předpokladů na spadnutí. Prvním terčem by mohla být právě Záporožská oblast.