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EU prodlouží sankce proti Rusku a Bělorusku. Dvě jména však zmizela

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  18:57
Ruský podnikatel a majitel společností Metalloinvest a Megafon Ališer Usmanov v...

Ruský podnikatel a majitel společností Metalloinvest a Megafon Ališer Usmanov v Moskvě (24. března 2026) | foto: Sergey Bobylev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský podnikatel a spoluzakladatel skupiny Alfa Group Michail Fridman na...
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Členské státy EU se dohodly na tříletém prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly vždy jen o šest měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byli zároveň ze seznamu vyškrtnuti dva ruští miliardáři - Michail Fridman a Ališer Usmanov.

Bez dohody by sankce přestaly platit v úterý 22. září. Rozhodnutí zkritizoval ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

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Shody bylo dosaženo na pondělním jednání velvyslanců členských států při EU (Coreper) v Bruselu, nyní bude ještě zahájena takzvaná písemná schvalovací procedura, aby bylo vše formálně potvrzeno.

Velvyslanci jednali o sankcích již poněkolikáté za uplynulé dva týdny. Často se sešli nejprve ráno, následně vše konzultovali s národními vládami, kompromisu se ale nedařilo dosáhnout. Sankce měly původně vypršet již v úterý 15. září, bylo dosaženo nicméně alespoň shody o prodloužení o sedm dní, aby mohla probíhat další jednání.

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Problematické požadavky mělo zejména Slovensko, které usilovalo o odstranění ze sankčního seznamu právě Usmanova, uvedl již dříve bruselský server Politico. Překvapivé a pobouřené reakce následně podle agentury Reuters vyvolal krok Francie, která se k Bratislavě přidala. Odvolávala se přitom na obavy o národní bezpečnost. Lucembursko následně začalo požadovat i odstranění Fridmana.

Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí odmítl již dříve celou záležitost komentovat. List Financial Times nicméně napsal, že za postojem Paříže stojí pravděpodobně vyjednávání s Ázerbájdžánem. Francie údajně usiluje o propuštění několika francouzských občanů zadržovaných v Ázerbájdžánu a vyřazení Usmanova ze sankčního seznamu má být součástí této dohody.

„Usmanov a Fridman byli zařazeni na sankční seznam, protože jsou součástí ruského agresivního režimu, který rozpoutal válku proti Ukrajině. Co se změnilo? Nic,“ napsal Sybiha na sociální síti X těsně před oznámením kompromisní dohody.

„Vyřazení ze sankčního seznamu je nepřijatelné a v době, kdy je třeba zvyšovat tlak, by vyslalo Moskvě špatný signál,“ dodal. Postihy je podle něj naopak potřeba zpřísnit a seznam sankcionovaných rozšířit.

Nejbohatší ruští podnikatelé

Podle žebříčku agentury Bloomberg činil Usmanovův majetek začátkem letošního roku 18,8 miliardy dolarů (395 miliard korun).

Miliardář, který zbohatl především díky podnikání spojenému s těžbou a zpracováním kovů, podal v Evropě několik žalob, jejichž cílem bylo zrušení sankcí. Magnát má rovněž majetek v telekomunikačních a internetových společnostech a v médiích. Vlastní také ruský ekonomický deník Kommersant.

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Rovněž Fridman patří k nejbohatším ruským podnikatelům. Je spoluzakladatelem Alfa Group a Alfa-Bank, jedné z největších soukromých bank v Rusku. I on sankce napadl u Soudního dvora EU.

Na sankčním seznamu Evropské unie je nyní téměř 3000 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Důvodem pro uvalení sankcí byl podle EU podíl těchto fyzických a právnických osob na narušování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

Každých 12 měsíců se musí prodlužovat i hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Sektorové sankce se týkají ruského finančnictví, dopravy, energetiky, průmyslového zboží, ale i obranných produktů.

Dosud Evropská unie schválila 21 balíků těchto sankcí. Původně se i tyto sankce musely prodlužovat každých šest měsíců, na červnovém summitu se ale unijní lídři shodli na prodloužení o celý rok.

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