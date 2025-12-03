Bláznivé babky, rusofobní zlodějky, obul se Medveděv do šéfek EU. Přeje jim smrt

Autor:
  14:14
Bývalý ruský prezident a premiér a nynější místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv zaútočil na svém telegramovém účtu na vedoucí představitelky Evropské unie Ursulu von der Leyenovou a Kaju Kallasovou, pro které by si přál smrt. V příspěvku je označil za odporné zlodějky a rusofoby, narážel přitom na současnou situaci kolem války na Ukrajině.
Místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na mezinárodním právním...

Místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na mezinárodním právním fóru v Petrohradu. (20. května 2025) | foto: Alexei Danichev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)
Bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij...
Šéfky unijní politiky Ursula von der Leyenová (vpravo) a Kaja Kallasová
25 fotografií

Dmitrij Medveděv kritizoval evropské představitelky za jejich postoj k válce na Ukrajině. „Zatímco Rusko a USA vedou jednání o ukončení konfliktu, frigidní Evropa, vedená poblázněnými babkami Ursulou a Kajou, usilovně prosazuje válku až do posledního Ukrajince,“ napsal na svém Telegramu o předsedkyni Evropské komise a šéfce evropské diplomacie.

Medveděv ve svém příspěvku zmínil i korupční skandál, v němž je zapletena Federica Mogheriniová, která funkci, již nyní zastává Kallasová, vykonávala v letech 2014 až 2019. Medveděv se také odkazoval na britský film V Bruggách odehrávající se ve městě, kde sídlí College of Europe, jíž je Mogheriniová rektorkou.

„Zbývá doufat, že dvě pomatené čarodějnice brzy následují cestu paní Mogheriniové. Nebo skončí jako dva hrdinové zmíněného filmu. Což jim upřímně přeji,“ napsal. Z dvou hlavních hrdinů filmu totiž jeden spáchá sebevraždu a druhý je postřelen.

Jestli chce Evropa válčit, jsme připraveni, prohlásil Putin. Bude se mstít za tankery

Evropská komise se k výrokům zatím oficiálně nevyjádřila, píše magazín Newsweek. Kallasová ale zaujímá vůči Rusku obzvláště tvrdý postoj. „V této válce je jeden agresor a jedna oběť. Naším úkolem je udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili oběť a neodměňovali agresi,“ zdůraznila. „Cílem je dosáhnout spravedlivého a trvalého míru, nikoli dohody, která položí základy pro další válku,“ dodala.

Medveděv často útočí na Západ i jednotlivé politiky, vyhrožoval i bývalému českému hokejistovi Dominiku Haškovi a senátorce Miroslavě Němcové.

Že vymažete Moskvu? Pošleme Poseidon a Belgie zmizí, hrozí Medveděv ministrovi

Napětí mezi Ruskem a Evropskou unií roste také kvůli ruským snahám rozdělit spojence NATO a vyloučit Evropu z mírových jednání s Ukrajinou. Prezident Vladimir Putin v úterý uvedl, že Rusko neusiluje o válku s evropskými státy, avšak je připraveno se jí postavit, pokud by se Evropa rozhodla pro přímý střet s Moskvou.

Vstoupit do diskuse (88 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských...

3. prosince 2025  14:30,  aktualizováno  15:01

Německo zprovoznilo systém Arrow 3. Před raketami z Ruska ochrání i spojence

Německé letectvo představuje počáteční schopnosti raketového systému Arrow 3....

Německá armáda ve středu uvedla do provozu první část nového protiraketového systému Arrow 3. Podle ministra obrany Borise Pistoriuse posílí systém ochranu Německa i jeho spojenců před balistickými...

3. prosince 2025  14:37

Neříkejte tomu kultivované maso, vyčetl předák řezníků výrobcům tkáňových kultur

Rozemleté maso se posílá skrz výrobu na papíru. Ten zůstane i ve...

Slovo maso by se mělo používat jenom u kusů živočichů, vyčetl ve středu na konferenci Potravinářské komory ČR výrobcům masa z tkáňových kultur ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec. Ti...

3. prosince 2025  14:24

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  14:14

Podepsáno. Škoda Group dodá na Slovensko bateriové vlaky za miliardy

Škoda Group dodá na Slovensko až 36 bateriových vlaků.

Slovenský národní vlakový dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podepsal s dvoučlenným konsorciem kolem české skupiny Škoda Group smlouvu o nákupu vlaků s bateriovým a elektrickým pohonem....

3. prosince 2025  14:14

Bláznivé babky, rusofobní zlodějky, obul se Medveděv do šéfek EU. Přeje jim smrt

Místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na mezinárodním právním...

Bývalý ruský prezident a premiér a nynější místopředseda Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv zaútočil na svém telegramovém účtu na vedoucí představitelky Evropské unie Ursulu von der Leyenovou a Kaju...

3. prosince 2025  14:14

Centrum pro závislé se má přesunout do rodinné zástavby, sousedé protestují

Drug-Out Klub sídlí v ulici Velká Hradební v centru Ústí nad Labem.

Část obyvatel Ústí nad Labem se bouří kvůli přesunu centra pro závislé do rodinné zástavby ve Staré ulici. Jednou z nabízených služeb je i kontaktní centrum (K-centrum), které umožňuje narkomanům...

3. prosince 2025  14:03

RECENZE: Dejvické divadlo s jiným šéfem na jiném místě. Novou éru zahájili Fackou

Premium
Lenka Krobotová a Lukáš Příkazký v představení Facka, které Dejvické divadlo...

Zdánlivě banální rvačka s tragickým následkem posloužila Jiřímu Havelkovi k napínavému divadlu s jasným poselstvím. Dejvické divadlo uvedlo novinku Facka s Lenkou Krobotovou, Martinem Myšičkou a...

3. prosince 2025

Drahota maří plány obřího developera, odkládá výstavbu stovek bytů v Praze

Průběh výstavby nové Parkové čtvrti na Žižkově

Největší český rezidenční developer Central Group odkládá o rok zahájení všech svých nových projektů, zhruba 1000 bytů. Důvodem je to, že ceny stavebních prací a materiálů od dodavatelů jsou nyní na...

3. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  13:58

Agrofert uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku, poprvé mimo Evropu

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše uvažuje o stavbě nového závodu na výrobu čpavku mimo Evropu, a to buď v Americe, nebo na Středním východě....

3. prosince 2025  13:54

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

VIDEO: Ukrajinci v Rusku zasáhli ropovod Družba, letos už popáté

Ropovod Družba je v plamenech

Ukrajina v ruské Tambovské oblasti v pondělí zasáhla ropovod Družba, uvedl zdroj z ukrajinské vojenské tajné služby HUR. Letos je to pátý útok na toto potrubí, kterým teče ruská ropa na Slovensko a...

3. prosince 2025  12:17,  aktualizováno  13:46

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.

Na nákup nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrných ročních mezd. Je to o 0,7 roční mzdy méně než v první polovině letošního roku, ale o přibližně pět ročních výdělků...

3. prosince 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.