Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Uvedlo to ministerstvo obrany na telegramu. Tallin už kvůli incidentu požádal spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
|
Uvedlo to ministerstvo obrany na telegramu. Tallin už kvůli incidentu požádal spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
Rusko dnes popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.
Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...
Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...
Je únor 2021 a slovenský podnikatel Maroš Jančovič, jeden z obviněných v kauze Dozimetr, volá s kamarádem a blíží se do pražského Karlína, kde sídlí jedna z firem podnikatele v IT Pavla Dovhomilji,...
Dva největší drogové mexické kartely rozšiřují svůj vliv. V touze po větší kontrole kokainových tras se jejich rivalita přesunula hlavně do Ekvádoru. A zanechávají za sebou hromady mrtvých.
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla estonská vláda. Kvůli narušení se rozhodla požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4...
Hlavní cenu v soutěži Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry za fotografii ze série Ze dne na den středobodem, která zachycuje nástup nového papeže Lva XIV. do úřadu. Nejlepší zpravodajské...
Otázky, zda zebří pruhy na kravách chrání před ovády nebo jaký druh pizzy preferují různé druhy ještěrek, zodpověděli čerství nositelé humoristických Ig Nobelových cen (Ig Nobel Prize). Letošní...
V pražských Vysočanech v pátek večer vlak srazil člověka, který zraněním na místě podlehl. Kvůli vyšetřování nehody je zastavený provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Vysočany, cestující mohou využít...
Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné...
Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...
Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...
Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....