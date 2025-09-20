Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Autor: ,
  1:28
Rusko dnes popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.

Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května 2021) | foto: AP

Uvedlo to ministerstvo obrany na telegramu. Tallin už kvůli incidentu požádal spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Ruské stíhačky vpadly nad Estonsko, to aktivovalo žádost o pomoc NATO
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Rusko popřelo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Rusko dnes popřelo, že by jeho stíhačky v pátek narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské oblasti Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.

20. září 2025  1:28

Turnusy od soboty do soboty jsou přežitek. Češi objevili flexibilní dovolenkové balíčky

Premium

Klasické dovolenkové turnusy od soboty do soboty přestávají stále větší části lidí vyhovovat. Celá řada zejména lépe placených profesí, jako jsou lékaři nebo různí manažeři, si zvykla létat na...

20. září 2025

Trojka místo devítky a naopak. Švýcarský hodinářský gigant si utahuje z cel

Švýcarský výrobce hodinek Swatch si vystřelil z amerických cel a uvedl na trh novou limitovanou edici hodinek s názvem „WHAT IF … TARIFFS?“. Jelikož Trumpova administrativa na Švýcarsko uvalila...

20. září 2025

Exkluzivně: jakou roli hrály špičky STAN a TOP 09 v korupční kauze Dozimetr

Premium

Je únor 2021 a slovenský podnikatel Maroš Jančovič, jeden z obviněných v kauze Dozimetr, volá s kamarádem a blíží se do pražského Karlína, kde sídlí jedna z firem podnikatele v IT Pavla Dovhomilji,...

20. září 2025

Drogovým kartelům už je Mexiko malé. Dobývají Ekvádor a kupí hromady mrtvých

Premium

Dva největší drogové mexické kartely rozšiřují svůj vliv. V touze po větší kontrole kokainových tras se jejich rivalita přesunula hlavně do Ekvádoru. A zanechávají za sebou hromady mrtvých.

20. září 2025

Ruské stíhačky vpadly nad Estonsko, to aktivovalo žádost o pomoc NATO

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla estonská vláda. Kvůli narušení se rozhodla požádat spojence v NATO o konzultace podle článku 4...

19. září 2025  16:22,  aktualizováno  22:16

Hlavní cena letošního Slovak Press Photo byla za snímky nového papeže

Hlavní cenu v soutěži Slovak Press Photo 2025 získal Tomáš Baršváry za fotografii ze série Ze dne na den středobodem, která zachycuje nástup nového papeže Lva XIV. do úřadu. Nejlepší zpravodajské...

19. září 2025  22:12

Nobelova anticena za krávu se zebřími pruhy nebo preferovaná pizza pro ještěrky

Otázky, zda zebří pruhy na kravách chrání před ovády nebo jaký druh pizzy preferují různé druhy ještěrek, zodpověděli čerství nositelé humoristických Ig Nobelových cen (Ig Nobel Prize). Letošní...

19. září 2025  21:23

Vlak ve Vysočanech srazil člověka, ten na místě zemřel. Provoz částečně stojí

V pražských Vysočanech v pátek večer vlak srazil člověka, který zraněním na místě podlehl. Kvůli vyšetřování nehody je zastavený provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Vysočany, cestující mohou využít...

19. září 2025  21:20

Porsche zpomalí s výrobou elektromobilů. Volkswagen to přijde velmi draho

Výrobce automobilů Porsche AG zpomalí kvůli slabé poptávce přechod na elektromobilitu. Mateřský koncern Volkswagen rovněž upozornil, že v důsledku změny strategie, čekají letos společnost mimořádné...

19. září 2025  20:32

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela na více než hodinu dálnici D5 u Rokycan

Hromadná nehoda osmi aut uzavřela v pátek odpoledne zhruba na hodinu a půl provoz na dálnici D5 mezi Plzní a Rokycany ve směru na Prahu. Zdravotníci převezli do nemocnice čtyři zraněné, informoval...

19. září 2025  16:50,  aktualizováno  20:09

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.