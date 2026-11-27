„Tohle byla nejspíš poslední návštěva,“ popsala Ljudmila z lotyšské Rigy, která se krátce před uzavřením hranic ještě stihla vydat přes Estonsko za svou sestrou do rodného Ruska.
Ženu nyní čeká nejistota, zda se za příbuznými dostane i v budoucnu. Zvažuje delší cestu přes lotyšské přechody. Do Ruska jezdí každých pár měsíců, dříve využívala autobusy, od začátku války na Ukrajině přešla na soukromé přepravce.
Estonsko od začátku prosince uzavře všech pět pozemních přechodů s Ruskem – Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa a Saatse. Omezení potrvá nejméně šest měsíců, poté vláda situaci znovu vyhodnotí. Lidé, kteří dosud přes Estonsko cestovali za rodinou nebo prací, tak budou muset hledat jiné spojení.