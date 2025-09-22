Bezuzdně přiživujete napětí, kárá Kreml Estonce po průniku ruských stíhaček

Autor: ,
  13:33
Kreml v pondělí obvinil Estonsko, že falešně nařklo piloty tří ruských stíhaček MiG-31 z pátečního narušení estonského vzdušného prostoru. Tallinn se jen snaží vyhrotit napětí, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Tvrzení Estonska o narušení vzdušného prostoru už dříve odmítlo i ruské ministerstvo obrany.

Válka na Ukrajině

„Považujeme estonská prohlášení za nepodložená, neopodstatněná a za součást zcela bezuzdné politiky přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Naši vojáci vždy dodržují mezinárodní pravidla,“ prohlásil.

Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května 2021)
Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v Sýrii v červnu 2021
MiG-31
6 fotografií

Incidentem se v pondělí na žádost Estonska bude zabývat Rada bezpečnosti OSN a v úterý také NATO, které Tallinn požádal o konzultace podle článku 4 příslušné smlouvy. Rusko je stálým členem RB OSN, a má tedy právo veta.

Ruské stíhačky vpadly nad Estonsko, to aktivovalo žádost o pomoc NATO

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti narušitelům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky.

Článek 4 Severoatlantické smlouvy předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

O aktivaci tohoto článku už tento měsíc požádalo Polsko, a to kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do polského vzdušného prostoru.

Stíhačky NATO vzlétly k ruskému letounu. Nad Baltem letěl s vypnutým odpovídačem

V Polsku se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské agresi. Polské a spojenecké stíhačky proti ruským dronům zasáhly.

Polská televize TVN24 jako příklad rozhodné reakce na ruské provokace a testování Západu připomněla případ, kdy stíhačky členské země NATO sestřelily ruský letoun, který narušil vzdušný prostor dané země. Šlo o Turecko, jehož stíhačky v roce 2015 zasáhly proti ruskému bombardéru, který při náletu na syrské rebely na 17 vteřin pronikl nad Turecko. Podle turecké strany se tak stalo navzdory deseti varováním.

Mezi rodinnými domy v Prokopském údolí má vyrůst bytový komplex. Místní bojují

Premium

Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky...

22. září 2025  13:25

