Estonskou elektrárnu zasáhl ruský dron. Mimořádně zasedne vláda

  10:31
Ruský dron zasáhl komín estonské elektrárny Auvere. Nikdo nebyl zraněn a elektrárna nebyla výrazněji poškozena. Estonští činitelé odsoudili incident jako důsledek ruské agrese proti Ukrajině; kvůli události mimořádně zasedne vláda. Zřícený dron na svém území ohlásilo také Lotyšsko.
Ruský dron Šáhed

Ruský dron Šáhed | foto: Profimedia.cz

„V noci na 25. března ve 3:43 zasáhl dron komín elektrárny Auvere. Při nehodě nebyl nikdo zraněn,“ uvedla estonská vnitřní bezpečnostní služba (ISS), podle níž se stroj do Estonska dostal z ruského vzdušného prostoru.

Generální státní zástupkyně Astrid Asiová sdělila, že dron záměrně nesměřoval na elektrárnu Auvere ani obecně na území Estonska. Podle ní vyšetřování nadále pokračuje, informuje portál ERR.

Podle provozovatele elektrárny, společnosti Enefit Power, zařízení neutrpělo žádné bezprostřední škody a incident nebude mít významný dopad na estonskou elektrizační soustavu.

Ministryně spravedlnosti Liisa-Ly Pakosta ve středu ráno uvedla, že vláda se dopoledne sejde na mimořádném zasedání kvůli této bezpečnostní záležitosti.

Narvská lidová republika. Ruská kampaň vybízí k „doněckému scénáři“ v Estonsku

„Tohle jsou důsledky ruské agresivní války. Lze předpokládat, že se s podobnými incidenty budeme setkávat i nadále,“ uvedl generální ředitel ISS Margo Palloson. K zásahu došlo v době, kdy Ukrajina zaútočila bezpilotními letouny na ruský přístav Usť-Luga v Leningradské oblasti.

Dronový incident ohlásilo i Lotyšsko. Lotyšské letectvo ve středu ráno identifikovalo cizí bezpilotní letoun, který vstoupil do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zřítil se v obci Dobročina v jihovýchodní části země.

„Letoun se s největší pravděpodobností odchýlil z kurzu nebo byl zasažen prostředky elektronického boje při ochraně některých technicky důležitých objektů,“ uvedl Egils Leščinskis, zástupce náčelníka společného štábu lotyšských ozbrojených sil.

Lotyšská premiérka Evika Siliňová nevyloučila, že dron může být ukrajinský. Podotkla, že k podobným situacím již dříve došlo v Litvě.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

