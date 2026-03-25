Estonskou elektrárnu zasáhl ruský dron. Mimořádně zasedne vláda

„V noci na 25. března ve 3:43 zasáhl dron komín elektrárny Auvere. Při nehodě nebyl nikdo zraněn,“ uvedla estonská vnitřní bezpečnostní služba (ISS), podle níž se stroj do Estonska dostal z ruského vzdušného prostoru.
Generální státní zástupkyně Astrid Asiová sdělila, že dron záměrně nesměřoval na elektrárnu Auvere ani obecně na území Estonska. Podle ní vyšetřování nadále pokračuje, informuje portál ERR.
Podle provozovatele elektrárny, společnosti Enefit Power, zařízení neutrpělo žádné bezprostřední škody a incident nebude mít významný dopad na estonskou elektrizační soustavu.
Ministryně spravedlnosti Liisa-Ly Pakosta ve středu ráno uvedla, že vláda se dopoledne sejde na mimořádném zasedání kvůli této bezpečnostní záležitosti.
„Tohle jsou důsledky ruské agresivní války. Lze předpokládat, že se s podobnými incidenty budeme setkávat i nadále,“ uvedl generální ředitel ISS Margo Palloson. K zásahu došlo v době, kdy Ukrajina zaútočila bezpilotními letouny na ruský přístav Usť-Luga v Leningradské oblasti.
Dronový incident ohlásilo i Lotyšsko. Lotyšské letectvo ve středu ráno identifikovalo cizí bezpilotní letoun, který vstoupil do lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a zřítil se v obci Dobročina v jihovýchodní části země.
„Letoun se s největší pravděpodobností odchýlil z kurzu nebo byl zasažen prostředky elektronického boje při ochraně některých technicky důležitých objektů,“ uvedl Egils Leščinskis, zástupce náčelníka společného štábu lotyšských ozbrojených sil.
Lotyšská premiérka Evika Siliňová nevyloučila, že dron může být ukrajinský. Podotkla, že k podobným situacím již dříve došlo v Litvě.