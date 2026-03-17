Narvská lidová republika. Ruská kampaň vybízí k „doněckému scénáři“ v Estonsku

Na ruských sociálních sítích se šíří kampaň vyzývající k ozbrojenému povstání v Estonsku. Jejím cílem je zopakovat ukrajinský scénář a vyhlásit na území státu NATO samozvanou „Narvskou lidovou republiku“. Ta by měla vzniknout kolem padesátitisícového estonského pohraničního města Narva, kde 90 procent obyvatel tvoří ruskojazyčná menšina.
Na snímku jsou zachyceny estonský hrad Narva (vlevo) a ruská pevnost Ivangorod. Tyto dvě středověké pevnosti stojí naproti sobě na obou březích řeky Narvy, která odděluje Estonsko od Ruska na východním okraji Evropy. (17. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Kampaň se v současnosti šíří převážně prostřednictvím sociální sítě Telegram. Cílí na původem ruskou část obyvatel žijící v Estonsku a operuje s jasně podněcujícími hesly jako „Rusové, nejsme sami!“ nebo „Ruské území sahá od Narvy po Püssi“.

Součástí těchto dezinformačních příspěvků jsou i mapy s vyznačeným územím, kde by se tato nová proruská entita měla rozkládat. Autoři kampaně podle německého deníku Bild otevřeně nabádají k povstání proti legitimní estonské vládě a naznačují, že v případě odboje by separatistům přispěchala na pomoc ruská armáda.

Postup kampaně kopíruje tzv. „doněcký scénář“. Stejnou metodu uplatnila Moskva v roce 2014 na Ukrajině, kde podpořila vznik samozvaných lidových republik (Doněcké a Luhanské), jež posloužily k rozbití celistvosti země a pozdějšímu ospravedlnění plnohodnotné vojenské invaze.

Estonské úřady situaci monitorují, ale snaží se mírnit paniku. Mluvčí estonské služby vnitřní bezpečnosti Marta Tuuleová uvedla, že se jedná o cílenou dezinformační operaci, jejímž hlavním úkolem je rozdělit společnost a narušit její soudržnost. Podobné techniky podle ní nejsou v Pobaltí ničím novým.

„Je to jednoduchá a levná metoda narušení a zastrašení společnosti. Jedná se o provokaci a zapojení do ní může mít trestní následky,“ dodala Tuuleová.

Stupňující se rétorika přesto vyvolává na mezinárodní scéně obavy, zda si režim Vladimira Putina nezačíná pomocí hybridních hrozeb připravovat půdu pro případný konflikt s dalším sousedním státem.

