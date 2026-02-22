Namíříme na vás jaderné zbraně, vyhrožuje Kreml Estonsku

Autor:
  12:25
Pokud Estonsko na svém území rozmístí jaderné zbraně, Rusko na tento baltský stát namíří svůj vlastní nukleární arzenál, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na zprávy, že Tallinn je připraven rozmístit na svém území spojenecké atomové zbraně, pokud to NATO bude považovat za nezbytné v rámci svých obranných plánů.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (19. února 2026)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (19. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Test francouzské jaderné zbraně na tichomořském atolu Mururoa (1971)
Ruská jaderná ponorka prolamuje led na blíže neupřesněném místě v Arktidě. (26....
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při příjezdu na zasedání ministrů...
Ochotské moře. Odpálení ruské mezikontinentální rakety z jaderné ponorky...
18 fotografií

„Estonsko je nám velmi blízké a my Estonsko neohrožujeme, stejně jako žádnou jinou evropskou zemi,“ řekl Peskov, jehož země napadla sousední Ukrajinu. „Pokud se však na estonském území budou nacházet jaderné zbraně namířené proti nám, naše jaderné zbraně budou namířeny proti estonskému území a Estonsko si to musí jasně uvědomit.“

„Rusko vždy udělá vše, co je v jeho silách, aby zajistilo svou vlastní bezpečnost, zejména pokud jde o otázky jaderného odstrašování,“ zdůraznil mluvčí Kremlu.

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna ve středu naznačil ochotu své země hostit jaderné zbraně. „Co se týče přenesení jaderných zbraní na naše území, nejsem proti,“ řekl s tím, že Estonsko nemá doktrínu, která by vylučovala umístění jaderné zbraně na jeho území, pokud to NATO považuje za nezbytné v souladu s obrannými plány.

Polsko chce také atomovky. Nervózní Evropa volá po francouzském deštníku

Estonský ministr obrany Hanno Pevkur už v červnu minulého roku prohlásil, že Estonsko je připraveno hostit spojenecké stíhačky schopné nést jaderné zbraně. Řekl to poté, co Británie uvedla, že chce koupit letouny F-35 schopné v nezbytném případě nést jaderné zbraně.

Podle Tsahkny by Evropa neměla odmítat jaderné odstrašování v rámci celého NATO. V Severoatlantické alianci se nyní vede široká debata o rozšíření francouzského a britského jaderného deštníku na další evropské země. Polsko dokonce naznačuje ochotu rozvinout vlastní jaderné schopnosti.

Evropa tak reaguje na opakované ruské hrozby použití svého nukleárního arzenálu. Snaha evropských států snížit závislost na jaderném deštníku USA zároveň odráží jejich obavy, že Washington nebude ochoten se za ně postavit.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Namíříme na vás jaderné zbraně, vyhrožuje Kreml Estonsku

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (19. února 2026)

Pokud Estonsko na svém území rozmístí jaderné zbraně, Rusko na tento baltský stát namíří svůj vlastní nukleární arzenál, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na zprávy, že Tallinn je...

22. února 2026  12:25

Okamurovi a Turkovi nevěřím, říká romský aktivista. Kvůli nim odešel z Rady vlády

Premium
Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer. (16. února 2026)

Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer začátkem letošního roku oznámil, že odchází z Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Ta plní funkci poradního orgánu...

22. února 2026

Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky

Zákusek Pavlova od františkánek z brněnského podniku Vincafé Filomenka získal...

Luxusní hotely po celém světě otevírají vlastní cukrárny vedené hvězdnými pekaři a lákají nejen hosty, ale i místní. Místo večerních drinků stojí lidé fronty na croissanty a dortíky. Trend podporují...

22. února 2026

Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO

Poslanec ANO Radek Vondráček ve Sněmovně (22. dubna 2025)

Spor o nového ministra životního prostředí a vydání premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání dominoval pořadu Partie na Primě. Motoristé za Filipa Turka navrhli poslance Igora Červeného, podle...

22. února 2026  11:55

GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...

22. února 2026  11:15

Zazářil v Chile, teď má misi v Chomutově. Chtěl bych tygry, říká šéf zooparku

Vít Lukáš, nový šéf chomutovského zooparku.

Chomutovský zoopark má od začátku roku nového ředitele. Je jím Vít Lukáš, respektovaný odborník, zoolog, který působil i v zahraničních zoologických zahradách. „Musíme okamžitě zapracovat na...

22. února 2026  11:13

Tající sníh a déšť na východě Čech zvednou hladiny řek, varují meteorologové

Jizera, obec Přepeře na Turnovsku (14. září 2024)

Kvůli srážkám a tání sněhu varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před zvýšením hladin některých řek na severovýchodě České republiky. Dosažení prvního stupně povodňové...

22. února 2026  11:11

Americký velvyslanec pobouřil Araby. Má extremistickou rétoriku, zuří Saúdové

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee (18. prosince 2025)

Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee vzbudil značné pobouření mezi muslimskými státy. Na otázku konzervativního moderátora Tuckera Carlsona řekl, že by bylo v pořádku, pokud by si Izrael vzal...

22. února 2026  10:59

Rusko znovu útočilo na ukrajinskou energetiku, použilo drony i řízené střely

Dopady ruského útoku na Kyjev. (22. února 2026)

Rusové v noci na neděli opět zaútočili na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, nasadili desítky útočných dronů a balistických a řízených střel. Podle ruských úřadů se po velkém ukrajinském útoku...

22. února 2026  10:38

Bezpečnost žáků? Školy obklopují zátarasy i zákazy vjezdů, rodiče je ale často ignorují

ilustrační snímek

Řidiči v Boskovicích na jižní Moravě mají už několik dekád zakázaný vjezd do ulice, kde sídlí dvě školy. Omezení mělo zajistit bezpečnost pro žáky, kterých se tam denně pohybuje kolem 1 500. Kamery...

22. února 2026  10:32

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Spirituální kolonialismus. Ruská církev pomáhá Kremlu rozšiřovat vliv v Africe

Kostel svatého Sergia z Radoněže ruské pravoslavné církve v jihoafrickém...

Ruská pravoslavná církev rychle expanduje v afrických státech. Podle pozorovatelů tak slouží zájmům Kremlu. Církev šíří jeho protizápadní ideologii a přes náboženské představitele může ovlivňovat i...

22. února 2026  9:36

RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza

Josef Carda a Dana Morávková v komedii Apartmá v hotelu Plaza

Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...

22. února 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.