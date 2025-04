dtt Ditta Stein Autor:

9:34

Za zdmi Kremlu se diskutuje o způsobech normalizace života ruské společnosti v případě, že se podaří uzavřít příměří s Ukrajinou. Navrhovaná opatření zahrnují lákání emigrantů zpět do vlasti nebo návrat zdiskreditovaných osobností do veřejného života. Někteří insideři ovšem mají pochybnosti, zda se země ještě může někdy vrátit do předválečné reality.